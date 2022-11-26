江嘉敏未聽聞台慶藝人確診

■江嘉敏和羅浩銘指公司已為他們買了保險。

江嘉敏和羅浩銘昨日到元朗為《歡樂滿東華》飛車環節綵排，由於要羅浩銘伏在江嘉敏飄移中的車頂上，江嘉敏笑言：「明日報紙標題便會是江嘉敏狠飛羅浩銘。」由於羅浩銘要在車頂配合飄移中的江嘉敏，他指對方快了或慢了也會影響到他，羅浩銘顯得有點擔心，更即場叮囑江嘉敏演出前一晚早點瞓，不要夜蒲。此外，TVB台慶節目完結後，傳出多位藝人確診新冠肺炎，江嘉敏表示全不知情，自己身體沒有問題，追問她可會慰問傳不和的確診者之一馮盈盈？江嘉敏說：「真的不知道她確診（會慰問她嗎？）還有那位同事確診？一齊慰問吧！」