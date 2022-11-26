講到Anton在演唱會上透露患抑鬱，問她可有關心對方？Mag坦言一直有互相關心和問候，看到他在演唱會上表現很好，為他感到驕傲，但Mag表示不會透露分手原因。
林欣彤堅拒透露分手原因
講到Anton在演唱會上透露患抑鬱，問她可有關心對方？Mag坦言一直有互相關心和問候，看到他在演唱會上表現很好，為他感到驕傲，但Mag表示不會透露分手原因。
患心肌病變 生命在倒數 小芷希急求心續命媽咪：我哋唔會放棄
作為父母最希望子女健康長大，但四個月大女嬰芷希要奇蹟才可獲再生機會。芷希不幸患上擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，現需強心藥和呼吸機，急需換心續命。芷希的母親哭訴自己「個心都粉碎咗」，希望有善心人捐出合適...
2022-11-26
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澳門輕軌延伸橫琴線項目海底盾構隧道全線貫通
11月25日，澳門與橫琴跨界交通連接的首個大直徑海底盾構隧道——澳門輕軌延伸橫琴線項目海底盾構隧道在澳門側項目現場舉行貫通儀式。 ...
2022-11-25
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期間只維持緊急服務 英護士宣佈12月大罷工
英國護士計劃在聖誕節前發起兩日罷工。皇家護理學院（RCN）宣佈於十二月十五日及二十日罷工，預計會有數千名護士參與。這將成為英國史上首次護士大罷工。罷工已醞釀一段時間，直至衛生大臣柏建熙拒絕與工會就加薪...
2022-11-26
- 至少56死逾700人受傷 印尼展玉5.6級地震
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- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
- 周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決
- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
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Wetland 2期特色戶1420萬沽
市場再有焦點盤推售，新盤昨日交投進一步縮減，市場稱僅錄得1宗成交，為新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay 2期，項目一個別墅特色戶以約1420萬售出，呎價15622元。Wetland ...
2022-11-26
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人行全面降準 釋放5000億人幣
中國人民銀行公佈，決定於12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點；下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，共計釋放長期資金約5000億元人民幣，今次為全面降準。人行指，為保持流動性...
2022-11-26
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阿根廷還原不敗戰陣 球王絕地反擊
阿根廷在卡塔爾世界盃C組首輪爆冷不敵沙特阿拉伯，隊長美斯矢言問題在於球隊未能發揮快速將皮球左右兩邊轉換的踢法。今晚小組次輪，該隊將於魯賽爾球場鬥墨西哥，據報教練史卡朗尼會改踢四三三陣式用盡球場闊度之餘...
2022-11-26
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政府拒批大國文化租場地 MIRROR復開紅館騷無期稱一切隨緣
昨日MIRROR出席ViuTV 2023節目發佈會，旗下藝人包括MIRROR、ERROR、駱振偉、強尼及陳俞希等均有現身，還邀得姜皓文、張慧儀、魏浚笙及帶傷到場的談善言等撐場。MIRROR被問到所屬公...
2022-11-26
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港島優質工廈質素取勝 疫市租賣成交旺
港島區工廈有價，近期柴灣區成為熱門投資尋寶地，當中星味十足的柴灣工業城更成為明星名人集中地，在目前市況相對較淡靜下，今年度錄得3宗買賣及8宗租務成交，當中男高音歌唱家家族成功沽出柴灣工業城單位，持貨十...
2022-11-25
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呂健威連場搏殺封王 布文後上成騎師王 潘頓破谷草頭馬紀錄
昨晚谷中八場賽事在雨中舉行，潘頓雖然憑容廄「威妙星」和蔡廄「美麗笑聲」起孖，打破了韋達保持的谷草頭馬紀錄，可惜在騎師王只能排第三名，最終得主是取得一冠兩亞一季的布文。至於何澤堯憑呂廄「精算其然」和沈廄...
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