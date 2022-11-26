林欣彤堅拒透露分手原因

林欣彤（Mag）昨日與馮允謙出席聖誕活動，Mag和樂隊ONE PROMISE成員Anton分手，她透露聖誕想獨自到外地旅行，問是否想散心？她說：「不關事，因為太耐無去過旅行，我一直都很想一個人去旅行，覺得現在是時候，最怕是蕩失路，之前和朋友去旅行，也有自由活動，當時在荷蘭都認識了一個澳門女仔，所以都期待在旅行時認識新朋友。（想認識異性多一點？）不會。」



講到Anton在演唱會上透露患抑鬱，問她可有關心對方？Mag坦言一直有互相關心和問候，看到他在演唱會上表現很好，為他感到驕傲，但Mag表示不會透露分手原因。