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軒公力敵四鏡仔爭叱咤男歌手

2022-11-26 列印
■叱咤公佈我最喜愛男歌手五強。
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商台「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票已在11月21日正午12時展開，截至昨日（25日）中午12時，第二階段投票完結，最後五強賽果出爐，男歌手方面張敬軒力敵MIRROR四子呂爵安（Edan）、姜濤、陳卓賢（Ian）及盧瀚霆（Anson Lo），今次真係要看看軒公的韌力。
  至於女歌手五強就有Serrini、方皓玟、陳凱詠、陳蕾及鄭欣宜，而組合獎五強有Dear Jane、ERROR、MIRROR、RubberBand、艾粒ILUB。
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