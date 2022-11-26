軒公力敵四鏡仔爭叱咤男歌手

昨晚谷中八場賽事在雨中舉行，潘頓雖然憑容廄「威妙星」和蔡廄「美麗笑聲」起孖，打破了韋達保持的谷草頭馬紀錄，可惜在騎師王只能排第三名，最終得主是取得一冠兩亞一季的布文。至於何澤堯憑呂廄「精算其然」和沈廄...

2022-11-24