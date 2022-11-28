■翠如睇中這個約一萬美金的超大葡萄園，不停叫園主放盤。

■翠如品嚐摩爾多瓦地道菜式，估吓呢餐幾多錢？

■翠如乘坐豪華遊艇出海吹吹風。

■翠如自爆摩納哥賭場嘅代客泊車員月薪高過她。

■本來一家六口的Nick收留了17名烏克蘭難民。

■一班小朋友為自己國家的軍人畫畫籌款，翠如睇到眼濕濕。

由黃翠如主持的一連六集體驗式旅遊節目《遊走世界天與地》，於星期一至三晚上10點半翡翠台播映。繼上周走訪瑞士及敍利亞，先後體驗「戰爭VS和平」兩地極端的事物後，今晚起最後三集，翠如將帶領觀眾先玩轉堪稱「歐洲富國」的摩納哥，之後再探索被喻為「全歐洲最窮國家」的摩爾多瓦。黃翠如先到訪摩納哥「由破產變超級富國」的賭場，但她的目標是門前一排價值不菲的超級跑車，翠如笑言如想一圓「揸勻所有靚車」的夢想，不妨來這裏當代客泊車員，當講到這份筍工的月薪時，她更不慎自爆身價：「佢嘅人工貴過好多人，包括你同我……哎呀，穿咗O添！」場面爆笑。另外，翠如又跟移居摩納哥9年、從事地產生意的英國人Graham Halsall，見識價值約港幣8,000萬元的「上車盤」、約港幣2.7億元的海景豪宅。之後，Graham還介紹摩納哥王子之友Mark Thomas給翠如認識，三人乘遊艇出海兜風並大談有錢人日常！籃球教練收留烏克蘭難民豪遊過後重返「平民」生活，翠如於周二（29日）一集起，去到人均月薪只有396歐羅（約港幣3,219元）的摩爾多瓦，除了體驗用6列伊（約港幣2.5元）遊巴士河外，她又到集「女人街、鴨寮街、果欄」於一身的市集及街市尋寶。翠如參觀一個價值一萬美金（約港幣7.8萬元）有找的超大葡萄園，該莊園生產葡萄酒又有新鮮水果食，CP值高到連翠如都流晒口水說：「我真係好想買呀！」更即場叫園主Dumitru放盤，相當搞笑。雖然生活貧困，但摩爾多瓦人好有人情味，自今年2月爆發俄烏戰事，逾57萬烏克蘭人逃難至摩爾多瓦，40歲籃球教練Nick則總共接收了17名烏克蘭難民。在家訪Nick期間，翠如看到小難民們為軍人畫畫籌款時也感動到眼濕濕，她謂：「我好鍾意呢個國家，因為摩爾多瓦真係好有愛。」