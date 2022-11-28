台慶滿載傳承 阿Bob敬業成榜樣

■無線《萬千星輝賀台慶》錄得25.7點收視。

■何沛珈有勇氣參加《香港小姐再競選》，最後一圓港姐冠軍夢。

■蔡國威與黃建東把握機會，最終脫穎而出。

筆者上星期才提過，今年《萬千星輝賀台慶》明顯經過精心鋪排，抹去往日的「hea」味，收視會是最好的明證。事實證明台前幕後的心血沒有白費，節目錄得25.7點收視，約167萬觀眾收看，需知周六晚是大眾外出吃飯的日子，同時段收視相對會較低，若然節目於周中播放，有30點收視絕不為奇。然而，一次性的收視高低，只不過是短暫性的歡愉和鼓舞。真正值得慶幸的，是無線向外展示了製作高質素節目的決心與態度，將秉承多年的「全力以赴 做到最好」精神延續下去，真正做到傳承的主題。狂灌五杯鮮奶飲到嘔這種精益求精的態度，亦會引發正面的連鎖效應。舉例說，綜藝節目監製眼見台慶搞得有聲有色，未來日子自然會花更多心思度橋，節目質素自然有所提升。另一邊廂，劇集監製有見綜藝節目水平提升，自然落多兩錢肉緊，這種無形壓力不斷循環，形成良性競爭，最終得益的，一定是廣大觀眾。當晚台慶其中一個亮點，是林盛斌（Bob）在台慶趣劇一口氣狂灌五杯鮮奶。或者在市民心目中，那只是純粹的喜劇效果，笑完便算。但對於藝員來說，那是「敬業樂業」的精神。據悉，事前阿Bob也不知要飲超巨型鮮奶，到表演時，導演竟來個臨場加料大整蠱。以阿Bob今時今日的名聲與地位，其實大可詐傻扮懵以笑迴避，在電視機前自認衰仔，相信也可過骨。但阿Bob沒有畏縮，還豪氣舉杯一飲而盡，就是為了博觀眾一笑。這一笑的代價，就是完騷後第一時間衝去後台洗手間狂嘔，慶幸嘔完沒有大礙。後輩看到這個畫面，識諗的便會明白，成功絕非偶然，除了要有機遇，有時亦要肯蝕底。這幕又令筆者想起了肥姐沈殿霞，她正正是為博觀眾一笑而豁了出去的人。想不到肥姐的拼搏精神，今日得以在阿Bob身上看到。新人遇機會亦要懂得把握說到底，傳承的精髓，在於後輩能否接棒。縱有機遇，都要懂得爭取與把握，再憑實力去鞏固地位。就以當晚台慶為例，蔡國威與黃建東便是參加《全能司儀選拔大賽2022》脫穎而出，才有機會擔當司儀；何沛珈敢於參加《香港小姐再競選》，才能一圓「港姐夢」；林子超與孖八在《全城一叮》過關斬將，才有機會擔任台慶表演嘉賓。機會，除了是留給有準備的人，也是留給敢於接受挑戰的人。這次台慶的大成功，標誌着無線在電視界穩如泰山的龍頭地位，既沒有自恃「一台獨大」而故步自封，反而更加精益求精，將歡笑與娛樂帶給我們及下一代，生生不息。作者：劉星予