拍完處女劇《繩角》做埋鏡粉 林愷鈴一提AK﻿﻿﻿ 怕醜唔敢要求加咀戲﻿﻿

■AK喺《繩角》中晒肌，結實胸肌加紋身好吸引。

■林愷鈴和AK喺《繩角》中發展純純的愛，所以咀戲欠奉。

■林愷鈴自問演戲功力有限，未敢同媽媽合作拍劇。

■林愷鈴從拍攝中感受到AK、Lokman及Alton的兄弟情。

■林愷鈴和媽咪一齊追劇，覺得好感動。

■林愷鈴提到AK就怕醜狂笑，又話唔敢要求加咀戲「自肥」。

80年代當紅花旦龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）被封為「最美星二代」，ViuTV熱播劇《繩角》是她的處女劇，當中Ashley跟MIRROR成員江𤒹生（AK）有感情線。一講到AK，Ashley就笑唔停，更力撐對方「真性情」冇問題，「有追求嘅人好過冇所謂嘅人，會推動自己做得更好。」她更坦言已做埋鏡粉。採訪：方騫平攝影：朱偉彥 髮型：Lobo Chung（artifylab）髮型：Zoey Chin（Zoey Chin Beauty）服裝：dodo bar,netaporter22歲的林愷鈴對處女劇作有壓力，因為拍攝期間正值考畢業試，好彩劇組肯配合，而媽咪知她太攰，都會接放學，最後順利於港大建築系畢業。目前她和媽咪一齊追劇好感動：「我覺得劇中造型好似媽咪年輕版，哈！都OK靚嘅。」至於龔慈恩對囡囡演技冇乜評語，只提點可以自然放鬆啲，始終演員於每個階段，會演繹唔同感覺，做返自己就OK。Ashley又強調，媽咪從來冇叫她入行做演員，一切由她決定。唔會愛上AK劇中與AK的感情戲，Ashley形容係好sweet及好單純，跟她簡單的愛情觀好相似，兩人都比較容易入戲。Ashley對AK更讚不絕口：「作為演員佢攞足100分，既有趣又照顧身邊人，同佢合作好開心，個人又正氣，邊個會唔鍾意AK呀？」但她強調戲內合作有火花，戲外唔會愛上他，亦唔敢要求加咀戲，只會做埋鏡粉，覺得佢哋喺台上表現好正。對於AK被指黑面有「性格」，Ashley堅持有「性格」嘅人會推動自己有進步，她幫口說：「見佢做演員、歌手進步得咁快就知啦。」兩人仲會合唱劇集片尾曲，首歌由AK創作，Ashley再狂讚對方好有才華。