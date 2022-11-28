拍完處女劇《繩角》做埋鏡粉 林愷鈴一提AK﻿﻿﻿ 怕醜唔敢要求加咀戲﻿﻿

攝影：朱偉彥 髮型：Lobo Chung（artifylab）
髮型：Zoey Chin（Zoey Chin Beauty）
服裝：dodo bar,netaporter
22歲的林愷鈴對處女劇作有壓力，因為拍攝期間正值考畢業試，好彩劇組肯配合，而媽咪知她太攰，都會接放學，最後順利於港大建築系畢業。目前她和媽咪一齊追劇好感動：「我覺得劇中造型好似媽咪年輕版，哈！都OK靚嘅。」至於龔慈恩對囡囡演技冇乜評語，只提點可以自然放鬆啲，始終演員於每個階段，會演繹唔同感覺，做返自己就OK。Ashley又強調，媽咪從來冇叫她入行做演員，一切由她決定。
唔會愛上AK
劇中與AK的感情戲，Ashley形容係好sweet及好單純，跟她簡單的愛情觀好相似，兩人都比較容易入戲。Ashley對AK更讚不絕口：「作為演員佢攞足100分，既有趣又照顧身邊人，同佢合作好開心，個人又正氣，邊個會唔鍾意AK呀？」但她強調戲內合作有火花，戲外唔會愛上他，亦唔敢要求加咀戲，只會做埋鏡粉，覺得佢哋喺台上表現好正。對於AK被指黑面有「性格」，Ashley堅持有「性格」嘅人會推動自己有進步，她幫口說：「見佢做演員、歌手進步得咁快就知啦。」兩人仲會合唱劇集片尾曲，首歌由AK創作，Ashley再狂讚對方好有才華。