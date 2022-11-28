難敵MIRROR分手魔咒 陳卓賢 盧慧敏結束兩年情

■Ian一直對戀情都十分低調。

■Amy Lo最近為品牌拍攝火辣廣告照，被讚好索。

■二人在ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》一吻定情。

■Ian近日忙住拍ViuTV新劇《冰上火花》。

■Frankie（左）和Jer（中），先後甩拖。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）與模特兒盧慧敏（Amy Lo）因拍攝劇集互生情愫，但隨着Ian人氣急升，二人戀情備受壓力，Ian難逃MIRROR分手魔咒，繼Frankie（陳瑞輝）及Jer（柳應廷）後，昨日傳出分手消息，Amy經理人公司Cool Style期後回應傳媒查詢，證實二人已和平分手，結束兩年情。人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）與模特兒盧慧敏（Amy Lo）於2020年因拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》一吻定情，隨即撻着。其後有網民影到他們出現在中環碼頭，而且手拖手態度親暱令戀情曝光，二人隨即認愛，這對外形登對的金童玉女獲得網民及Hellosss（Ian粉絲）祝福，但二人愛得低調，似避免影響雙方事業發展。拍拖兩年甚少一齊現身，只間中在社交網放閃。Amy曾在《無限斜棟有限公司》開拍一周年時，在社交網上載她與Ian及黃定謙受訪的照片，引用男友在演唱會上的說話：「世界很複雜，希望我們都能用吃奶的力去保持無邪、保持善良。」令網民好感動。分手亦是朋友而另一次放閃發生在今年2月，Ian出新歌《留一天與你喘息》，MV中他與袁澧林扮演精神病患者，表示縱然被世界標籤為異類，但只要有對方在身邊便覺得安心。Amy翌日在網上發文，祝願各位能找到「可以一起瘋狂，笑着世界瘋狂的人」，Ian罕有留言說：「I think Ive found one（我想我找到了）」。網民紛紛留言被「閃盲」了，而Amy曾在活動上被問及戀情時，她也大方回答，非常甜蜜。但隨着Ian人氣愈來愈強勁，戀情備受壓力，二人距離似愈拉愈遠，最終和平分手，結束兩年情。Amy所屬經理人公司Cool Style回應：「二人已轉為朋友關係，希望給予空間。公司不會干涉藝人私事。之後亦不會對此事再作出回應。謝謝關心。」MIRROR一直有分手魔咒，繼Jer和Frankie後，Ian再一次應驗魔咒。