COLLAR六缺二現身活動 繼續封口不受訪

■COLLAR在兩名成員缺席下，現身活動。

女團COLLAR成員So Ching的男友李啟言，早前在MIRROR演唱會上被巨型屏幕壓傷，So Ching停工照料男友歸隊無期，昨日COLLAR有兩位成員缺席下現身活動，除了So Ching外，Day亦因病缺席，她們事前表明不接受訪問。Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Sumling（李芯駖）及Winka（陳泳伽）被安排演唱《Gotta Go！》，至於Candy（王家晴）及Ivy（蘇雅琳）則在台下為眾人打氣。同場的林芊妤（Coffee）近日被一名KOL暗示婚後仍出席富豪飯局，她提到此事大呼「好慘」，不過她指自己只為此而不開心了半小時，然後就很開心地繼續她的泰國旅行，直言清者自清，斥對方目的是想踩低所有女性。