炎明熹做好本份不諗獎項

炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）和露雲娜昨日出席《經典．傳承》無線電視55周年大碟簽唱會。Gigi早前成為叱咤我最喜愛的女歌手十強，惜七強時已榜上無名，Gigi坦言未有感到失望，見到大家都支持她已經足夠，問她可期待今年在樂壇頒獎禮的成績？她認為前提是做好自己，如果未做好自己但又得到很多獎就會對不起大家。



Yumi今年推出了兩首歌，有望衝擊各大頒獎禮新人獎，她笑言無預期會得獎，笑謂最重要是自己開心和享受。另外，露雲娜與Windy獻唱歌曲《荳芽夢》，大讚Windy可愛，更有意收她做契女。