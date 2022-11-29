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《財閥家》收視再創新高宋仲基無力改變母親之死

2022-11-29 列印
■宋仲基的新劇收視屢創新高。
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由宋仲基及李星民主演的韓劇《財閥家的小兒子》每周播放三集，上周五起播放的第四至六集收視再創新高，前晚的第六集更升至14.88%，較上集的14.75%再升0.13%，首爾首都圈16.51%的高收視率，再度刷新自身最高收視紀錄，觀眾現可在黃Viu免費追看。

前晚一集講到宋仲基飾演的陳導俊（尹炫優）以為留住父親在汽車公司的工作就能挽回母親的性命，然而這一世的母親還是在同一天去世。炫優調查發現順洋生活科學騙了一班投資散戶的錢就宣佈倒閉，母親是被害的投資者之一而自殺。憤怒的陳導俊就找爺爺陳養喆（李星民飾）理論，他完全不把散戶的命當一回事，還說導俊一輩子都不會是平凡小市民、不要貓哭老鼠。■李星民的演技大受好評。
■李星民的演技大受好評。
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