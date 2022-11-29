孫藝珍早產為玄彬誕男B 戶田宣佈有喜粉碎婚變傳言

■戶田惠梨香宣佈為老公懷上首胎。

合作韓劇《愛的迫降》撻着的韓國男女神玄彬與孫藝珍，前日宣佈榮升父母，孫藝珍事務所發聲明指雖然預產期在12月，但男B提早出世，母子平安；孫藝珍目前在首爾市江南區驛三洞的產後調理院坐月。有報道指玄彬新片《哈爾濱》於本月20日開鏡，目前他身處蒙古取景，故孫藝珍分娩時，他未能陪在身邊。另外，34歲日本女星戶田惠梨香與同齡男星松坂桃李前年12月結婚，昨日戶田在所屬事務所官網宣佈懷上首胎，「我受到很多祝福有了新生命，現在我身心平靜地度過每一天，希望BB能平安出世。」最近戶田和松坂傳出婚變，之後她宣傳電影《母性》上節目時，罕有談及婚姻生活，「這個人讓我安心。」直接粉碎婚變傳聞。