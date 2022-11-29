《正義迴廊》破3,000萬監製證港產片非虛火

電影《正義迴廊》上映第五周後，累積票房衝破3,000萬大關，同時榮登港產三級片史上票房紀錄第3位，導演何爵天繼續感謝觀眾的支持，監製翁子光亦堅定表示：「香港電影唔係虛火！」



一眾主演獲悉喜訊後大為喜悅，女主角蘇玉華開心說：「這是生命中最佳禮物！感謝團隊！感謝觀眾！感謝宇宙！」男主角林海峰表示：「觀眾勇破3,000萬奇案，現實比電影更恐怖！」楊偉倫坦言：「估唔到，由開頭擔心票房，之後去到1,000萬，再去到o依家呢個成績，真係好高興。」片中有亮眼表現的麥沛東則表示：「可以畀人見到喺香港嘅製作都可以有啲好好嘅電影，好好嘅評價……咁可能會有更多投資者去投資這一類型的電影。」