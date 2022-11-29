再踏舞台心情激動 MIRROR獻唱團歌忍唔住爆喊

■Lokman（左）與Stanley唱歌中途，都難掩激動。

■MIRROR在前晚KKBOX香港風雲榜中收獲多個獎項。

■Ian大方承認甩拖，又大讚前女友Amy Lo是好女仔。

■Amy Lo與Ian結束兩年情。

■林家謙與Serrini擔任嘉賓。

■MC宣佈開騷後，即不停被人追飛。

■古巨基（右）與Edan合唱《飄流教室》。

《第四屆KKBOX香港風雲榜》前晚假亞洲博覽館舉行，男團MIRROR為表演壓軸出場，是紅館演唱會意外後，首次再踏舞台演唱。奪得「十大風雲年度歌手」的MIRROR、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、陳卓賢 （Ian）、張天賦及林家謙均有出席，Dear Jane因確診而缺席，Edan更同時奪得「年度新人」獎。由於成員姜濤受傷，缺席前晚演出，但無損MIRROR的表現，而首次獻唱新團歌《We All Are》時，Anson Lo甫開口已不停喊，Jer、Stanley（邱士縉）及Jeremy（李駿傑）亦相繼落淚，場面感人。騷後11子受訪時，談到激動落淚，隊長Lokman說：「唱呢首歌的確係有啲感動，始終我哋都有段時間冇上咁大舞台，所以唱呢首歌嘅時候有少少激動。」Anson Lo則指歌曲令他聯想起好多事情：「呢首歌係答謝粉絲同埋支持嘅觀眾，呢幾個月都辛苦大家，係牽涉所有單位、所有人，所以一時忍唔住，我都好抱歉。」Ian讚分手女友係好女仔Ian和Amy Lo近日結束兩年情，前晚Ian亦大方承認，稱會以朋友身份支持對方：「多謝大家關心，都唔想講太多，唯一想講嘅係Amy係個好好嘅女仔，希望大家畀空間佢，唔好畀咁大壓力佢。」至於會否可惜？Ian坦承覺得可惜，因大家一起經歷了很多：「但大家商量過後，和平地、有共識作出這個決定。」至於日前有份參與MIRROR紅館演唱會的24位舞者再發公開信，Lokman指事件已進入法律程序，故不便回應太多。同場更有古巨基（基仔）和Edan合唱《飄流教室》，基仔形容事隔三年再受訪，恍如隔世，更透露因Edan透過經理人邀請他，而囝囝亦批准才現身，笑指囝囝好有音樂天份。MC叱咤五強止步感失望另外，張天賦（MC）前晚表演新歌《Overkill》，由於練舞時踩爛耳機，故整個表演都要貼着膠紙演出：「我要全程撳住嚟唱，其實好驚。」將於一月舉行演唱會的MC，因檔期問題不會加場，而宣佈開騷後電話不停響，笑言是開心的煩惱，希望日後能開更多騷。此外，MC的助手早前因「𠝹票論」惹來粉絲不滿，MC指事後都有跟對方討論過，會作出改善。至於有指因而未能殺入叱咤我最喜愛男歌手最後五強，他直言：「失望一定有，但冇得怨，經大家投票出嚟，唔係我就唔係我㗎喇！」又相信事件不會影響他與洪嘉豪的感情。