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陳凱琳甜晒凸肚短片 宣佈懷第三胎

2022-11-29 列印
■陳凱琳放短片上網，晒凸肚宣佈再有喜。
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陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎昨日齊齊在社交網Po短片，宣佈懷上第三胎，將變成一家五口家庭，Grace在短片內大晒孕肚，並與嘉穎親吻攬攬，非常煙韌幸福，她以英文留言：「世界上最珍貴的禮物，人生或許無法預料，但無疑是充滿了美好的祝福！這就是為甚麼我們今天很高興與大家分享我們的喜悅和幸福：我們的家庭即將變得更大！多謝大家的祝福，我們都急不及待想見到BB 。」

鄭嘉穎回覆記者表示：「多謝好多朋友祝福，全部收到，總之感恩上天安排，心滿意足！」

另外，岑麗香昨日出席活動，被問到陳凱琳懷第三胎，香香表示這是福氣，問她會否追多個女？她表示沒想過，會順其自然。她透露聖誕期間會留港，香香說：「大仔好乖，要買份正嘅禮物畀佢，我好驚曱甴會大叫，佢話唔使驚，下次會幫我，好sweet！」■鄭嘉穎與陳凱琳錫錫，好溫馨。
■鄭嘉穎與陳凱琳錫錫，好溫馨。
■岑麗香覺得陳凱琳再有喜是福氣。
■岑麗香覺得陳凱琳再有喜是福氣。
■鄭嘉穎與陳凱琳一家四口，快將添一員。
■鄭嘉穎與陳凱琳一家四口，快將添一員。
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