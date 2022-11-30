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慧妍雅集40周年 鄭文雅感謝師妹力撐

2022-11-30 列印
■慧妍雅集永遠名譽會長朱玲玲，帶領多名港姐錄節目。
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慧妍雅集永遠名譽會長朱玲玲、前會長鄭文雅、信託委員會主席曹敏莉、會長劉倩婷及會員宋宛穎等，前晚出席《慧妍雅集 愛心傳承40年》記者會，並為將於12月10日播出的節目錄影，慧妍師姐妹三代參與表演歌舞外，歌手葉蒨文也出一分力探訪安老中心。鄭文雅受訪時眼濕濕表示有點感慨，她為慧妍雅集25周年會長，當年演出第一個電視騷，至今已40周年，多謝香港市民對她們的信任。又讚曹敏莉及劉倩婷兩位師妹好落力，希望有香港小姐一日，慧妍可繼續辦下去。■鄭文雅多謝香港市民對她們的信任。
■鄭文雅多謝香港市民對她們的信任。
■葉蒨文也為「慧妍」出一分力。
■葉蒨文也為「慧妍」出一分力。
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