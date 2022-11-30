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MAMA紅地氈星光熠熠 KARA相隔7年合體獻新歌

2022-11-30 列印
■KARA相隔7年合體，並會表演新碟主打歌。
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「2022 Mnet音樂頒獎禮」（MAMA）昨日在大阪一連兩日展開，首日由歌手SOMI主持，今天則有朴寶劍任司儀。紅地氈上星光熠熠，女歌手孝琳與BIBI齊登場，還有相隔7年合體的女團KARA、Kep1er、LE SSERAFIM、NMIXX、男團TXT、Stray Kids、演員李宰旭、朱鐘赫等。

KARA昨日推出特別專輯《MOVE AGAIN》，就在MAMA獻出主打歌《When I Move》的首次表演。此外，Stray Kids及SEVENTEEN贏得由fans投票的「全球Fans Choice獎」，另Stray Kids再奪「Yogibo Chill歌手」。■Stray Kids贏得全球Fans Choice獎及Yogibo Chill歌手。
■Stray Kids贏得全球Fans Choice獎及Yogibo Chill歌手。
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