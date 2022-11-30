KARA昨日推出特別專輯《MOVE AGAIN》，就在MAMA獻出主打歌《When I Move》的首次表演。此外，Stray Kids及SEVENTEEN贏得由fans投票的「全球Fans Choice獎」，另Stray Kids再奪「Yogibo Chill歌手」。
MAMA紅地氈星光熠熠 KARA相隔7年合體獻新歌
KARA昨日推出特別專輯《MOVE AGAIN》，就在MAMA獻出主打歌《When I Move》的首次表演。此外，Stray Kids及SEVENTEEN贏得由fans投票的「全球Fans Choice獎」，另Stray Kids再奪「Yogibo Chill歌手」。
明急降至13℃ 倡打「雙針」 冷鋒殺到 團體籲長者防染疫
全球暖化，本港秋冬季節不明顯，到十一月仍然炎熱，但本周終迎來首波寒流。天文台指一道冷鋒今日會橫過華南沿岸，未來數日市區氣溫最低跌至攝氏十三度。長者安居協會指截至十一月接獲逾一千五百宗因現流感徵狀的求助...
2022-11-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
6太空人將相會換班 神舟15升空入預定軌道
昨天晚上十一時零八分，長征二號F遙十五運載火箭在酒泉衞星發射中心點火發射，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。三名太空人費俊龍、鄧清明和張陸升空後，將與神舟十四號三名...
2022-11-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
無懼卡塔爾保守法律 克羅地亞女模低胸裙睇世盃
克羅地亞模特兒諾爾（Ivana Knoll）在卡塔爾世界盃以性感衣著亮相掀起熱議。卡塔爾旅遊局和各國政府曾呼籲，應避免在公開場合穿著暴露衣服，以表示對當地宗教文化的尊重。但諾爾對此表示不認同，強調自己...
2022-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
澐璟3房戶2760萬標售
樓市淡靜，新盤交投亦縮減。由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟昨日錄得成交，位於6座一個3房戶以招標方式售出，呎價高見30599元，造價不俗。屯門飛揚特色戶呎價1.86萬沽澐璟昨日售出單位為...
2022-11-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地防疫傳鬆綁在望 恒指飆906點成交增
隔晚美股主要指數大跌，惟中概股逆勢上揚，港股高開260點，報17558點，其後升幅一度收窄，見全日低位17536點，但其後受市傳內地防疫限制放寬，尾市在衞健委稱疫情「應解盡解」刺激下，港股以全日高位收...
2022-11-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
阿根廷勝在人強馬壯 尖刀了恩仇
卡塔爾世界盃C組形勢混亂，四隊在今晚尾輪都有機會爭出線，其中皇牌美斯領銜的阿根廷，將會在九七四球場硬撼由射手羅拔利雲度夫斯基帶領的波蘭。兩位隊長近年在個人獎項爭崩頭，一直口和心不和，一於藉今仗將私下不...
2022-11-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
解構《飯戲》成功因素 原班人馬拍續集 陳詠燊拎大綱向電視台Sell劇冇下文
導演陳詠燊（Sunny）執導的第二部作品《飯戲攻心》，票房衝破7600萬（截稿前），暫時穩守香港十大電影票房第二位，打破多項香港電影紀錄，他已有計劃原班人馬開拍續集。電視方面，Sunny首度監製及主持...
2022-11-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 加緊看護長者 防雙病毒夾擊｜社論
天文台和長者安居協會召開聯合記者會，指本港未來幾天將迎來今年首個寒流。新冠疫情未退下，流感疫情或又起，呼籲長者添衣禦寒，並盡快接種新冠和流感疫苗。由於長者新冠疫苗接種率未達理想水平，未打流感疫苗者，也...
2022-11-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 鑽石福星方興未艾｜頭號目標
第八場三班一八○○米。此場除了隔晚大熱的「寶賢得得」是今季銳氣正盛，可挑剔的地方不多之外，其餘有此程近績支持的馬都有疑點。像「皇寶」、「安帥」、「多多勇駒」上仗是在極快步速賽事下後上包T，而最大疑點在...
2022-11-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6