解構《飯戲》成功因素 原班人馬拍續集 陳詠燊拎大綱向電視台Sell劇冇下文

■能夠跟偶像「子華神」合作，Sunny覺得相當幸福。

■《飯戲攻心》票房已超過7600萬，成為香港電影史上第二賣座香港電影。

■拍《飯戲攻心》續集前，Sunny已率先創作舞台劇版。

■Sunny在《導演•門》中，最唔滿意跟師傅馬偉豪出任嘉賓一集。

■Sunny認為較接近陳可辛導演風格，所以最渴望向對方偷師。

■Sunny拍第一集《導演•門》，搵來老友鄭保瑞和李子俊做嘉賓，當他們白老鼠來試。

■Sunny兩套導演作品都有不俗成績，風格給人貼地感覺。

■Sunny大讚拍《飯》片期間，子華就好似大哥哥一樣照顧台前幕後。

■Sunny領軍不斷謝票宣傳，成為票房創佳績其中一個原因。

■做導演做到巴士都有Sunny個樣，都算威威。

導演陳詠燊（Sunny）執導的第二部作品《飯戲攻心》，票房衝破7600萬（截稿前），暫時穩守香港十大電影票房第二位，打破多項香港電影紀錄，他已有計劃原班人馬開拍續集。電視方面，Sunny首度監製及主持的ViuTV節目《導演•門》亦有口碑，更聆聽觀眾聲音，將未出街內容在網上播出。不過貴為7600萬導演都並非事事順利，他自爆早前向電視台叩門開拍電視劇，但得個傾字冇下文。採訪：杜杜 攝影：Stanley 髮型︰Anthony Wong化妝︰Lisa C. Makeup Art服裝︰CLUB MONACO、New Balance Hong Kong憑首部執導作品《逆流大叔》省靚招牌的Sunny，對於《飯戲攻心》再有佳績，他未敢自滿，認為關鍵是天時地利人和，「我近年好信緣份，演員又好投入去謝票，撞啱有好好嘅電影喺我哋前面上畫，令到大家對回歸戲院睇港產片有返個習慣，再加埋呢兩個月冇乜大嘅西片，天時地利，當然老闆同埋宣傳團隊好努力，亦都要我哋套戲本質上有一定成績。」對子華瘋狂加分《飯》片叫好叫座，Sunny有計劃原班人馬再合作，早前黃子華更收到他送的續集故事大綱作生日禮物，「我幾期望呢一套可以延續，難得儲到六位化學作用咁好嘅演員，而佢哋經歷呢一集同謝票，關係咁好，點解唔延續落去呢？當然大前提係個劇本要度得好滿意，度到一個新嘅形式可以重聚，而又好睇，我會認真度，如果又係一個景六個人，做咩要玩多次先？要有新衝擊，大家等吓先。」眾所周知Sunny是子華忠粉，能夠跟偶像合作機會難得，而最可貴跟偶像近距離接觸後，不但冇減分而是瘋狂加分，「冇乜太多反差，所有嘢都好驚喜，之前我係完全唔識佢，我係好驚接觸偶像，有反差會好失望，子華神係好到呢，個人又nice，又尊重創作人，我哋溝通過程之中，互相信任程度好高，真係成隊crew都好鍾意黃子華，坦白講大家都係fans，另外五位演員都好尊敬子華神，但係佢嚟到大哥哥咁，令大家一齊傾偈一齊玩，好多樣嘢都好欣賞佢。」想向陳可辛偷師Sunny曾為編劇會等單位訪問過不少電影工作者，發現有一定吸引力，於是向ViuTV賣橋開《導演•門》，搵來兩代導演對談，是近年難得訪問幕後人的節目，有深度得來又不失娛樂性。Sunny坦認是自肥之作，「我上咗十堂補習班，每集錄成兩個鐘，剪得四十五分鐘出嚟，啲大導演又好唔吝嗇咁教你嘢，同你分享。」他每集都很喜歡，唯獨放棄做主持，跟師傅馬偉豪（Joe）接受訪問一集例外，「我講嘢多得滯，我幾想分返前輩三分二後輩三分一，但可能我同Joe交疊太多，佢講嘢唔多，有時講某件事答得精簡，而嗰件事我又在場，冇理由唔答埋，我剪片時都想剪走我一啲。」在多位被訪前輩導演中，Sunny最想得到陳可辛指導，「覺得最近自己style嘅前輩暫時係陳可辛導演，我好鍾意UFO年代嘅電影，又係愛情、人物，嗰種輕喜劇，佢嘅風格係我仰望同跑緊去，再偷師捉住陳可辛導演可以傾幾日，逐套戲問都有排問啦！」原來好多《導演•門》觀眾覺得未夠喉，徇眾要求下Sunny打算將未出街訪問片段在網上播出。冇信心拍電視劇近年都有不少電影導演踩入電視圈拍劇，好似葉念琛、馮志強和袁劍偉等等，Sunny原來早前亦有計劃，「大約半年前有諗過搞劇，大綱都寫埋，有拎去電視台傾，但傾傾吓冇下文。」不過拍開電影的他又覺得未必適合拍劇，「譬如《飯戲攻心》拍出嚟兩個鐘，拍咗十八日，電影嚟講算係好少時間，即係用九日去拍一個鐘頭嘢，但係去到電視台可能係三個鐘拍一個鐘嘢，嗰吓取捨我暫時未識做決定，要拍快好多，但又要keep到質量，keep到好睇喎！我暫時未有信心去做，你叫我度劇嘅劇本可能有心機，拍可能會揦手唔成勢，而且如果搞劇一定會貪啲唔會得十集，至少十五至二十集，嗰個吃力程度又會高好多，我暫時未有信心去handle。」