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蕭正楠明年開騷 搵老婆上台開金口

2022-11-30 列印
■阿蕭表示會積極游說黃翠如做演唱會嘉賓。
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蕭正楠、區永權、伍仲衡於明年1月舉行演唱會，昨日一同為《勁歌金曲》錄影。阿蕭相隔20年再上《勁歌》，談到遺憾亡父未能見到他目前有事業和太太，又指1月開騷會游說黃翠如唱歌，笑言是必殺技。阿蕭笑言憶起初入行當歌手的辛苦：「自從02年奪新人獎後沒再參加《勁歌》，現時唱歌很享受，不會緊張。此外，阿蕭近日踢波跌倒弄傷手指尾，令尾指斷韌帶和碎骨，他不打算做手術，指大概6星期才康復。
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