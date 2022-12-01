IVE奪最佳新人及年度歌曲 ﻿﻿﻿J-Hope@BTS單拖領歌手獎﻿﻿ ﻿

■人氣女團IVE連攞多項大獎。

■ITZY以性感打扮行紅地氈。

■朴寶劍任第二晚司儀，獲得觀眾掌聲。

■韓國影帝鄭雨盛專程到日本頒獎。

韓國人氣頒獎禮2022 MAMA昨日第二日在大阪舉行，由朴寶劍任司儀，他與BTS成員J-Hope登場時獲fans熱烈歡呼，J-Hope贏得最受歡迎歌手，BTS亦大熱摘下年度專輯等大獎。韓國《2022 Mnet亞洲音樂大獎》（MAMA）昨繼續在大阪第二日舉行，由朴寶劍任司儀。女團NewJeans、ITZY、IVE、（G）I-DLE、歌手林英雄、男團TREASURE等亦出席。司儀朴寶劍、防彈少年團（BTS）成員J-Hope亮相時，fans反應最熱烈。滑冰女王金妍兒婚後首次現身擔任頒獎嘉賓，其他出席的嘉賓還包括演員呂珍九、文佳煐、黃政民、金所炫、黃旼炫、鄭雨盛及日本男星坂口健太郎等。最佳男女歌手由林英雄及Twice娜璉奪得，最受歡迎男歌手則是J-Hope，PSY摘下最佳獨唱歌手及最佳合唱等三獎，少女時代成員泰妍憑《INVU》獲得最佳獨唱歌手演出。人氣女團IVE大熱捧走最佳女新人，又奪得最佳女團跳舞演出，最佳男團跳舞演出就由SEVENTEEN捧走。相隔四年再推出一首單曲《Still Life》的BIGBANG驚喜贏得最佳男團演出獎，最佳女團由BLACKPINK大熱捧走。憑劇集《二十五，二十一》翻紅的樂隊紫雨林（Jaurim）則贏得啟發成就獎。大獎方面，年度專輯大獎由大熱的防彈少年團（BTS）憑《Proof》贏得，並由坂口健太郎頒獎。年度歌手及MAMA PLATINUM都由BTS擸走，年度歌曲則由新人女團IVE獲得，賽果令人驚喜，主將張員瑛激動落淚。