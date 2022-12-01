張天賦生日願望善用時間

今日26歲生日的MC張天賦昨日到銅鑼灣出席水晶品牌活動，大會送上蛋糕幫他慶祝，現場fans大唱生日歌，令他有點尷尬。



有兩日生日假期的MC指近期工作忙，較少時間與家人和朋友見面，故打算趁假期相約他們一起食飯、開party慶祝，不過因要為明年1月舉行紅館演唱會要減肥，故已事先聲明叫大家不要準備蛋糕。提到生日願望，MC表示希望能善用每分每秒，問到是否想有女友？MC表示順其自然：「唔係話要有就有，以事業為重。」