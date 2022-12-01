有兩日生日假期的MC指近期工作忙，較少時間與家人和朋友見面，故打算趁假期相約他們一起食飯、開party慶祝，不過因要為明年1月舉行紅館演唱會要減肥，故已事先聲明叫大家不要準備蛋糕。提到生日願望，MC表示希望能善用每分每秒，問到是否想有女友？MC表示順其自然：「唔係話要有就有，以事業為重。」
張天賦生日願望善用時間
有兩日生日假期的MC指近期工作忙，較少時間與家人和朋友見面，故打算趁假期相約他們一起食飯、開party慶祝，不過因要為明年1月舉行紅館演唱會要減肥，故已事先聲明叫大家不要準備蛋糕。提到生日願望，MC表示希望能善用每分每秒，問到是否想有女友？MC表示順其自然：「唔係話要有就有，以事業為重。」
前國家主席享年96歲 江澤民逝世
前國家主席江澤民昨午在上海病逝，享年九十六歲。中央發出「告全黨全軍全國各族人民書」，形容江澤民是中國共產黨、解放軍、中國各族人民公認享有崇高威望的卓越領導人，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，中共...
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外媒指馬雲已移居東京半年
自螞蟻集團遭叫停上市後，阿里巴巴創辦人馬雲行蹤一直低調。近日有外媒報道指他已在東京生活半年，愛上藝術收藏和水彩畫。早前有報道指，馬雲於今年七月曾訪問荷蘭一所大學，研究可持續畜牧業及漁業發展。英國《金融...
2022-12-01
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IMF及WTO警告去全球化衝擊經濟
國際貨幣基金組織(IMF)和世界貿易組織(WTO)警告「去全球化」將為全球經濟帶來負面衝擊，希望各國政府和企業採取明智行動創造多元化供應鏈。IMF總裁格奧爾基耶娃周二與德國總理朔爾茨會面後接受傳媒訪問...
2022-12-01
- 烏核電廠再遭轟炸 IAEA警告籲立即停手
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- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
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朗譽周日首推128伙銷售
由保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽連日來積極收票，發展商昨日公佈銷售安排，盡推首張價單共128伙於周日（4日）進行首輪銷售，即最平單位入場費約413萬。朗譽昨日發出銷售安排顯示，將推128伙於周日...
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恒指11月暴漲3910點碧桂園飆逾1.6倍最勁
港股昨日低開63點後，曾跌152點見全日低位18052點，尾市內地媒體報道有關地方優化防疫政策，恒指升幅擴大，一度高見18645點，並以全日近高位收市，收報18597點，升392點，兩日升1300點，...
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生死戰還原三四三 武士刀屠「牛」
日本在卡塔爾世界盃E組首輪反勝德國取得好開始，但上仗輪換五人而不敵哥斯達黎加，導致今晚小組尾輪須在哈利法國際球場擊敗西班牙，才確定晉級十六強。該隊教練森保一吸取過教訓，今仗不會再胡亂排陣，將會採用反勝...
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年過半百唔想離婚孤獨終老 林利用愛「教」好老婆 承諾房事會盡力
56歲的林利和台灣模特兒太太陳貞均（Erin）結婚3年，今年8月，林妻因不滿林利拒行房、呃食呃住等玩公審，林利當時直認「已經沒有愛，何來性？」，婚姻一度亮起紅燈，最近兩公婆就去咗泰國旅行箍煲再度蜜月。...
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李一飄 - 推動公私營合作 緩解冬季醫療服務緊張｜社論
新冠疫情反覆，流感高峰期將殺到，醫院管理局如臨大敵，公佈今個冬季服務高峰期將向各聯網撥款近八億元，同時會加強設施準備和優化病人服務，應付可能驟升的求診人數，以保證公營醫療系統可以承受壓力，可以說是未雨...
2022-12-01
- 李純恩 - 二十年交遊｜好好過日子
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- 查小欣 - 紐約民宿｜查乜料
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蔡明紹三W封王 沈集成險勝練馬師王 加州得力 捧聖安度碟
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是聖安度挑戰碟，結果由東廄「加州得力」勝出，騎者蔡明紹另贏方廄「特醒」和羅廄「駿馬風采」，最終成為騎師王。其餘布文則憑沈廄「躡景追飛」和方廄「寶賢得得」起孖。至於黎昭昇勝...
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