林嘉欣為女兒撲BP飛冇回音 欣宜自爆聖誕工作多到要推

■林嘉欣稍後會與家人及朋友出國遊玩。

■王丹妮與老公已有大半年沒有見面。

■Amanda S.透露很想拍旅遊節目。

林嘉欣、鄭欣宜、王丹妮及Amanda S.等前晚出席珠寶品牌聖誕活動；以低胸晚裝亮相的欣宜心情大靚，她笑言今年聖誕是最多人約的一次，多到要推，但全都是工作邀約，「好多人約我工作，我的團隊可以陪我過聖誕了，（賺不少？）開心囉！因為客戶信任，不過不覺得有男士約，有再通知大家！」談到好友盧瀚霆（Anson Lo）日前與MIRROR隊友表演期間再感觸落淚，她笑言：「做乜咁眼淺呀？不過唔緊要，我都鍾意喊，今日見到個回顧都喊了！（有網民批評他賣慘？）做甚麼都有人鬧，我也是被邊鬧邊長大。」林嘉欣以型格路線現身派對，她表示聖誕節將與家人出國遊玩，「但我很怕出埠的，因為要去機場，加上小朋友沒手機，想到要用手機辦手續便頭痛！」提到老公袁劍偉指細女鍾情於追「教主」Anson Lo，她笑指女兒最愛是韓國女團BLACKPINK，笑言為女兒放晒聲氣撲飛，可惜沒有回音。