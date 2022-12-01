張達明感謝發哥帶他跑出健康

張達明2011年不幸確診頑症，經歷長達七年的抗病之路，終成功戰勝病魔。



達明經歷人生巨變後，「戒甩」了酒肉朋友，留下來的就是患難見真情的知心友。達明點名感激周潤發與鮑起靜，令他「跑」出不一樣的人生節奏，「最初係發哥帶我去跑步，佢好鼓勵我做多啲運動。至於鮑姐仲叻，年紀雖然大過我，但跑得比我快好多，速度同距離都勁好多。」達明表示即使近年受疫情影響，他仍然風雨不改，清晨起牀練跑。