《繩角》賜死大師兄網民哭崩 AK貼喊相駱振偉搞笑回應

■AK在網上貼喊相，搞到粉絲好心痛。

ViuTV原創劇《繩角》前晚播出的第12集，是全劇的高潮位。駱振偉飾演的大師兄袁天就，迎戰「亞洲拳王」井澤魂（Alton飾），但不幸戰死在擂台，由於他被擊倒瀕死之際仍然不停揮拳，場面令到網民感動哭崩，社交網即晚被洗版，網友紛紛追問為何要賜死大師兄。駱振偉死後，一眾演員爆喊大騷演技，其中以Lokman的自責畫面最令人心痛。劇中飾演主角歐陽駿的江𤒹生（AK）亦有在家追劇，昨日他在社交網貼出流眼淚的自拍，又寫上：「KingBoxing永遠都有大師兄嘅位置。」駱振偉亦隔空回應：「閃電俠（AK劇中綽號），你追唔到我㗎啦。你睇？大師兄走得快你幾多。」搞到網民又喊又笑。