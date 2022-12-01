年過半百唔想離婚孤獨終老 林利用愛「教」好老婆 承諾房事會盡力

視像通話■受訪期間兩次同身處台灣的老婆視像通話，sweet到爆。

精神支柱■張偉文經理人方俊係林利嘅精神支柱。

甜蜜浪漫■兩公婆早前去咗泰國補度蜜月。

大病康復■林利於2017年不幸患上大腸癌，要定期覆診。

結婚3年■林利同Erin結婚3周年，就算點吵吵鬧鬧都會珍惜老婆。

痛失至親■林利媽媽去年不敵淋巴癌去世，終年83歲。

「鮮肉」時期■「小虎隊」於1984年組成，成員有林利、孫明光及胡渭康，當年都有唔少fans。

唔夠成熟■32歲嘅Erin仲未玩夠，林利稱老婆唔夠成熟。

愛心午餐■雖然賣相唔多好，但林利對老婆煮嘅愛心午餐讚不絕口。

珍惜老婆■3月時出PO表示珍惜是福，公然冧老婆。

期望和睦■去年9月有感而發，在fb發文「家和萬事興。」

56歲的林利和台灣模特兒太太陳貞均（Erin）結婚3年，今年8月，林妻因不滿林利拒行房、呃食呃住等玩公審，林利當時直認「已經沒有愛，何來性？」，婚姻一度亮起紅燈，最近兩公婆就去咗泰國旅行箍煲再度蜜月。林利接受《頭條日報》獨家訪問時表示會包容及珍惜老婆，坦言年紀唔細，「打打殺殺好攰」，記者見證佢訪問期間不斷報告行蹤，當事人好享受更堅稱生活好開心，因為「幾十歲人仲咁靚仔」，最後仲話房事上會盡力，咁咪好囉！ 採訪：方騫平 攝影：朱偉彥林利到泰國前曾撇低老婆，「一支公」低調返港拜祭亡母，順道相約張偉文經理人方俊茶敍，「呢兩年多發生咗好多事，係我一生中最逆境嘅時候，除咗患重病，親人（媽媽）走埋，朋友就係我嘅精神支柱，有咩委屈會去海邊叫吓，搵朋友呻吓。」扮瞓覺扭轉婚姻危機當日林利喺短短兩小時多嘅訪問中keep住同老婆聯絡，傳文字、圖片訊息都唔夠，還要視像通話兩次報告行蹤，甚至向老婆介紹身邊人，包括記者。o依家兩公婆關係，由水溝油變返糖黐豆，他主動交代婚姻狀況：「我哋已經冇乜事，唔係報道中分居及離婚，要多啲包容囉，我年紀都唔細，仲打打殺殺會好攰，退一步海闊天空。」o依家林利有好多妙法解決婚姻危機，「我會用溫和嘅方式處理，兩公婆嘈交時，我咪離家等佢落啖氣先；佢去K場飲酒飲天光，o依家我唔會叫佢飲少啲，愈叫愈反效果……佢飲完返到嚟我就扮瞓咗，千祈唔好講嘢……」讚老婆個底好但要教林利承認老婆好似O靚妹咁唔夠成熟，而且直腸直肚，脾氣又大，「我哋又唔係唔夾嘅，需要啲時間囉，佢又唔係成日『發作』，而且台灣啲女人嗲啲，以為鬧完交嗲返就冇事，但其實個心仲有嘢，要慢慢釋懷。」數完老婆缺點，林利即冧返佢：「佢個底係好老婆，唔係壞女仔，但要教，所以要珍惜佢，唉！我都幾十歲處於半退休狀態，之前咁辛苦跑江湖，病又病過，親人（媽媽）又走咗，要對自己及家人好啲，我想要個伴，唔想孤獨終老！除非有第3者就冇得救，但我哋又未行到呢步，暫時全部嘅嘢都可以處理到。」為妻洗底褲做小男人言下之意，問到夫妻相處之道係咪靠個「忍」字？林利認為用「教」字會比較貼切：「鍾意一個人慢慢就唔會出聲，要用愛嚟融化佢，我要帶住佢行，因為佢長期畀有精神病嘅媽媽精神虐待，加上疫情下表演少咗，又要供樓同養阿媽，壓力好大。」他又指自己係個好到不得了的老公，但求過啲簡單生活唔介意做小男人，仲自爆唔會出夜街，會留喺屋企煮飯洗衫，甚至幫老婆洗埋底褲！至於被老婆投訴房事唔夠，為咗滿足老婆，他笑說：「o依家好啲，交到啲貨！」他搞笑解釋，因為牀上有好多貨要寄，老婆親自處理出貨、入貨，所以日日都要去交貨，「房事問題要搞掂晒啲貨先，只要唔吵吵鬧鬧慢慢就OK，最重要係家和萬事興。」最後林利強調，唔覺得自己受委屈及無用，堅稱：「我不知幾開心，幾十歲人仲咁靚仔及有咁多fans支持我。」