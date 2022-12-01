年過半百唔想離婚孤獨終老 林利用愛「教」好老婆 承諾房事會盡力

林利到泰國前曾撇低老婆，「一支公」低調返港拜祭亡母，順道相約張偉文經理人方俊茶敍，「呢兩年多發生咗好多事，係我一生中最逆境嘅時候，除咗患重病，親人（媽媽）走埋，朋友就係我嘅精神支柱，有咩委屈會去海邊叫吓，搵朋友呻吓。」
扮瞓覺扭轉婚姻危機
當日林利喺短短兩小時多嘅訪問中keep住同老婆聯絡，傳文字、圖片訊息都唔夠，還要視像通話兩次報告行蹤，甚至向老婆介紹身邊人，包括記者。o依家兩公婆關係，由水溝油變返糖黐豆，他主動交代婚姻狀況：「我哋已經冇乜事，唔係報道中分居及離婚，要多啲包容囉，我年紀都唔細，仲打打殺殺會好攰，退一步海闊天空。」o依家林利有好多妙法解決婚姻危機，「我會用溫和嘅方式處理，兩公婆嘈交時，我咪離家等佢落啖氣先；佢去K場飲酒飲天光，o依家我唔會叫佢飲少啲，愈叫愈反效果……佢飲完返到嚟我就扮瞓咗，千祈唔好講嘢……」
讚老婆個底好但要教
林利承認老婆好似O靚妹咁唔夠成熟，而且直腸直肚，脾氣又大，「我哋又唔係唔夾嘅，需要啲時間囉，佢又唔係成日『發作』，而且台灣啲女人嗲啲，以為鬧完交嗲返就冇事，但其實個心仲有嘢，要慢慢釋懷。」數完老婆缺點，林利即冧返佢：「佢個底係好老婆，唔係壞女仔，但要教，所以要珍惜佢，唉！我都幾十歲處於半退休狀態，之前咁辛苦跑江湖，病又病過，親人（媽媽）又走咗，要對自己及家人好啲，我想要個伴，唔想孤獨終老！除非有第3者就冇得救，但我哋又未行到呢步，暫時全部嘅嘢都可以處理到。」
為妻洗底褲做小男人
言下之意，問到夫妻相處之道係咪靠個「忍」字？林利認為用「教」字會比較貼切：「鍾意一個人慢慢就唔會出聲，要用愛嚟融化佢，我要帶住佢行，因為佢長期畀有精神病嘅媽媽精神虐待，加上疫情下表演少咗，又要供樓同養阿媽，壓力好大。」他又指自己係個好到不得了的老公，但求過啲簡單生活唔介意做小男人，仲自爆唔會出夜街，會留喺屋企煮飯洗衫，甚至幫老婆洗埋底褲！至於被老婆投訴房事唔夠，為咗滿足老婆，他笑說：「o依家好啲，交到啲貨！」他搞笑解釋，因為牀上有好多貨要寄，老婆親自處理出貨、入貨，所以日日都要去交貨，「房事問題要搞掂晒啲貨先，只要唔吵吵鬧鬧慢慢就OK，最重要係家和萬事興。」最後林利強調，唔覺得自己受委屈及無用，堅稱：「我不知幾開心，幾十歲人仲咁靚仔及有咁多fans支持我。」