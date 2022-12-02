■陳美齡出過多本育兒著作。

■之前陳美齡飛往美國探望兒媳，一家人遊環球影城。

■陳美齡的三個兒子都畢業於名牌大學史丹福。

■陳美齡嘅大仔金子和平（左一）與新抱莊文若（右），終於造人成功。

■作為朋友嘅陳美齡，對日本前首相安倍晉三遇襲身亡好唔開心。

■陳美齡首次試驗式舉行《美麗人生半世紀》演唱會線上重溫及分享會。

■Agnes推出親自創作嘅國語新歌《透明的花瓣》。

67歲的陳美齡（Agnes）三喜臨門，除推出國語新歌《透明的花瓣》外，更舉行《美麗人生半世紀》演唱會線上重溫及分享會，打破地域界限跟全球忠粉見面。至於第三件大事，就是將三代同堂，她難掩興奮：「我可以減產，隨傳隨到去美國湊孫，仲會提供育兒貼士！」採訪：方騫平 攝影：朱偉彥陳美齡大仔金子和平跟莊文若（Lucia）結婚4年，最近傳嚟成功造人好消息，即將榮升嫲嫲的Agnes笑到見牙唔見眼，「真係諗起都開心，好想睇吓個樣似邊個，我諗我會飛過去美國陪新抱坐月，幫手煲薑醋，有咗個孫之後會放低非必要工作，隨傳隨到去美國，只要需要到我就一定到。」堅持愛在起跑線Agnes曾經出過多本著作，包括《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》、《家長不要做的35件事》、《40個教育提案：把快樂帶回給香港學生》等育兒書籍，她乘機叮囑兒子做她書迷，好好熟讀她的著作：「有晒planning，學懂知識，如了解點解BB會成日喊、不停要飲奶……即使作為新手爸媽都唔會慌亂，反而識得去enjoy湊仔過程。」Agnes一屋叻人，3個兒子都畢業於名牌大學史丹福，問她會否要求個孫，將來都要成為史丹福學生？她輕鬆說：「任佢啦！我冇乜所謂，當然呢間係好嘅大學，入到梗係開心，不過，做個快樂、堅強、善良嘅人更重要，唔使一定好成功，唔使同人比較，最緊要係接受自己長處同短處，認同自己係個好有價值嘅人，咁樣就唔會自卑及自大。」Agnes堅持要愛在起跑線。