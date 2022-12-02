《就是青春》大熱門唔介意被稱參賽KOL ﻿林躍翰壓力大常發台瘟冇信心奪獎﻿﻿﻿﻿﻿

■John最希望能夠擁有自己的作品，成為真正的表演者。

■John與《造星III》的泰倫斯（Terence 左二）、鍾諾言（NY 右二）及謝嘉浩（Mark 右一），曾簽公司打算以男團身份出道。

■參加《造星III》期間，John討論度最高要算跟胡鴻鈞撞樣，對方更找他合作拍cover片。

■John與洪韻騏（Wincy），被視為《就是青春》的大熱參賽者。

■John抱着自己是白紙的心態參賽，希望學習更多東西。

■因對自己要求高，John壓力大增，比賽期間不時發台瘟。

22歲林躍翰（John）繼參加ViuTV《全民造星》及《全民造星III》後，最近再入圍HOY TV的《就是青春》，對於被外界封為「專職參賽者」，John就解釋跟前公司約滿後，一直未搵到新公司，覺得今次是機會就一試。對於被視為大熱，John未有太大信心奪獎，只想繼續朝組男團夢想進發，更希望有機會推出個人作品。採訪：杜杜 攝影：譚志光連番參加選秀節目，John被外界封為「專職參賽者」，他就解釋再參賽因《造星III》後不久便跟前公司滿約，再遇上疫情一直冇演出機會，向其他公司叩門亦苦無消息，「有靠朋友去睇吓有冇機會去casting，但我喺《造星》算係隱形人，唔係好多嘢講，好多高討論度嘅參賽者相對易casting到公司。」直到年初朋友提議他參加《就是青春》，思前想後最終決定一試，「同自己講試咗先算，係好好機會令自己學嘢或者成長。」緊張到發台瘟忘詞相對於一班素人參加者，John甫參賽即被封為大熱，他坦承會開心，但亦增加了一定壓力，「之前有啲觀眾會認識我，一定會對我expectation會高咗，我就希望自己做得更加好，唔想辜負佢哋嘅期望，但我又唔會真係覺得自己係大熱，我都希望用實力去成為大熱，但係經過呢幾round，自己都仲未係超級成熟嘅表演者，我之前都有唔少表演經歷，但係上到舞台都仲會好緊張，發台瘟到甚至唔記得歌詞，希望嚟緊會調整好啲心理質素。」John參加兩次《造星》都講到明想組男團，現在這個目標依然不變，「男團同solo歌手係兩個唔同嘅感覺，畀我揀都係想做男團多啲，團體火花會有趣啲，同埋就算做咗團都可以出solo，但你solo嘅時候唔會突然搵幾個人一齊做團嘛！」看到以往戰友的發展，他坦言好羡慕，「見到朋友都有自己作品及舞台，更加渴望有自己嘅歌。」