《就是青春》大熱門唔介意被稱參賽KOL ﻿林躍翰壓力大常發台瘟冇信心奪獎﻿﻿﻿﻿﻿

採訪：杜杜 攝影：譚志光
連番參加選秀節目，John被外界封為「專職參賽者」，他就解釋再參賽因《造星III》後不久便跟前公司滿約，再遇上疫情一直冇演出機會，向其他公司叩門亦苦無消息，「有靠朋友去睇吓有冇機會去casting，但我喺《造星》算係隱形人，唔係好多嘢講，好多高討論度嘅參賽者相對易casting到公司。」直到年初朋友提議他參加《就是青春》，思前想後最終決定一試，「同自己講試咗先算，係好好機會令自己學嘢或者成長。」
緊張到發台瘟忘詞
相對於一班素人參加者，John甫參賽即被封為大熱，他坦承會開心，但亦增加了一定壓力，「之前有啲觀眾會認識我，一定會對我expectation會高咗，我就希望自己做得更加好，唔想辜負佢哋嘅期望，但我又唔會真係覺得自己係大熱，我都希望用實力去成為大熱，但係經過呢幾round，自己都仲未係超級成熟嘅表演者，我之前都有唔少表演經歷，但係上到舞台都仲會好緊張，發台瘟到甚至唔記得歌詞，希望嚟緊會調整好啲心理質素。」
John參加兩次《造星》都講到明想組男團，現在這個目標依然不變，「男團同solo歌手係兩個唔同嘅感覺，畀我揀都係想做男團多啲，團體火花會有趣啲，同埋就算做咗團都可以出solo，但你solo嘅時候唔會突然搵幾個人一齊做團嘛！」看到以往戰友的發展，他坦言好羡慕，「見到朋友都有自己作品及舞台，更加渴望有自己嘅歌。」