李安開新戲搵囝囝扮李小龍

■李小龍開創香港武術電影先河。

李安稍後將執導李小龍改編傳記電影，暫名《李小龍》，他表示：「李小龍並非完全的美國人，也不是完全的中國人，他是東西方的橋樑，將中國功夫介紹給全世界，是一名格鬥科學家，以及具標誌性的表演藝術家，徹底改變了武術、動作電影。」李安認為有必要講述這個獨特的故事，「他在135磅的體重裏擁有巨大的力量，並透過不懈的努力，將不可能的夢想變成現實。」據指李安找兒子李淳演出李小龍一角，李淳已為該片閉關訓練三年之久，李安與李淳曾於電影《比利‧林恩的中場戰事》中合作過。李淳2017年以《目擊者》入圍金馬獎男配角，今年再以港產片《智齒》角逐同一獎項。