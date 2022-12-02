任睇No.1
  • 15º
  • 74%
  • 2022年12月2日 星期五
熱門： 江澤民逝世江澤民伊能靜神舟十五號草間彌生

日報新聞 > 娛樂

李安開新戲搵囝囝扮李小龍

2022-12-02 列印
■李安開拍李小龍傳奇片，兒子李淳做主角。
Previous Next

李安稍後將執導李小龍改編傳記電影，暫名《李小龍》，他表示：「李小龍並非完全的美國人，也不是完全的中國人，他是東西方的橋樑，將中國功夫介紹給全世界，是一名格鬥科學家，以及具標誌性的表演藝術家，徹底改變了武術、動作電影。」李安認為有必要講述這個獨特的故事，「他在135磅的體重裏擁有巨大的力量，並透過不懈的努力，將不可能的夢想變成現實。」

據指李安找兒子李淳演出李小龍一角，李淳已為該片閉關訓練三年之久，李安與李淳曾於電影《比利‧林恩的中場戰事》中合作過。李淳2017年以《目擊者》入圍金馬獎男配角，今年再以港產片《智齒》角逐同一獎項。■李小龍開創香港武術電影先河。
■李小龍開創香港武術電影先河。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd