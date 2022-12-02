■廖子妤盛裝打扮出席派對。

■同場還有ANSONBEAN及譚旻萱。

韓團SF9成員路雲（金錫佑）現身香港，出席品牌聖誕慶祝派對，他向在場應援的粉絲派心心又熱情揮手，由於今次行程緊迫，他希望下次有機會可一嚐香港美食。路雲受訪時表示已久沒來港，初時驚沒有粉絲到場，當見到很多人來支持自己，很開心和滿足。他覺得香港很繁華，想到小街逛逛，並預料聖誕要在工作中度過，暫未能透露詳情，若不用開工就在家休息，看最愛的《哈利波特》電影系列。同場的ANSONBEAN（陳毅燊）見到粉絲舉閃燈牌，表現開心，他坦言沒看過路雲的作品，但也有興趣。講到聖誕節ANSONBEAN就指去年聖誕要拍戲，今年則要準備開騷，目前已排好流程，預告將有兩個小驚喜，要視乎操肌進度，因受天氣影響熱脹冷縮，要多吃增肌，希望八塊腹肌能現形。