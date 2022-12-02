林明禎渴望在港買獨立屋

「大馬女神」林明禎及Gareth T.昨日出席時裝活動，林明禎為該品牌拍廣告，今年已拍了十個廣告的她直言大豐收，渴望可在港置業，因為經常來港工作，隨行物品亦不少，若有屬於自己地方更有歸屬感。由於在大馬住慣獨立屋，所以希望能在港購買獨立屋，但香港樓價太貴，要儲夠錢再物色地方。



此外，明禎日內便起程到杜拜出席《飯戲攻心》映後分享會，她笑說常問導演何時開續集，相信他的壓力也不少，應已着手寫劇本，希望快些收到好消息。