盲撐好姊妹陳瀅爭視后 ﻿王敏奕得30歲﻿﻿ 唔急生仔衝吓先﻿

■敏奕對獎項放得開，反而撐好姊妹陳瀅奪視后。

■敏奕跟老公曾國祥有共識，暫時以事業為主，未有計劃生BB。

■敏奕早前跟曾國祥到歐洲補度蜜月，玩了一個月叉足電。

■敏奕認為所演的「霍寶英」好有靈氣，跟Bosco演的角色是兩個世界的人。

■近年演過不少紀律部隊角色的敏奕，未來希望有機會演郵差。

■第二度跟Bosco合作，敏奕可惜未能爭氣，繼續做下靶位。

王敏奕繼2018年《飛虎之潛行極戰》後，在《法證先鋒V》再跟黃宗澤（Bosco）演一對，不過今次人物設定是熱血警花情傾科學怪人。提到早前跟老公曾國祥到歐洲補度蜜月，叉足電回港的她未有造人大計，坦承自己得30歲，想在工作上再搏殺。採訪：杜杜 攝影：羅安強 化妝：King Yip@KingsMakeUp對於Bosco接受本報訪問時，得戚表示今次是女追男關係，敏奕即沒好氣話：「佢梗係開心啦！哈哈！第一次合作時，我都細個，好緊張去做個角色，佢幫我好多，好照顧我。到今次再合作，我話畀自己聽要威番次，點知我又要去演一個追男仔嘅人喎！咁就大鑊！又係下靶，我冇辦法威番次啦！」不過，她讚Bosco絕對是個好對手，照顧台前幕後，拍攝時又會加好多好點子。度蜜月順便送細佬去讀書早前曾國祥在英國跟美劇《權力遊戲》監製拍完科幻網劇《三體》後，趁空檔跟老婆到歐洲補度蜜月，她解釋此行尚有一個任務，「我順便送我細佬去讀中學，等佢早啲適應，我好唔捨得，佢就好開心，我以為佢會喊，反而係我喊。」提到早前曾國祥表示因太忙，未有時間「造人」，敏奕聽到即笑謂：「佢點答就點答啦，一切都係佢答為準。」不過她都認同現在工作剛上軌道，好想趁年輕努力衝刺，「自己仲有啲時間，想喺工作上繼續努力先，o依家都有好多好好嘅機會，齒輪行得好順時，突然停咗驚生疏，所以唔想停低。」另外對於獎項，敏奕認為只是錦上添花，更認為TVB每個演員都非常努力，得獎都是實至名歸，而對於好姊妹陳瀅憑《美麗戰場》爭視后，她表示會盲撐到底，「咁friend梗係支持佢啦！如果有票我都會投畀佢，如果糖妹都有視后提名，我都一定投佢，不論佢演乜嘢，哈哈！」