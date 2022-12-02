劉穎鏇想同山聰組CP檔搵錢交租

■劉佩玥唔敢透露結局。

陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥與監製文偉鴻等前晚相約看台慶劇《超能使者》，山聰指該集拍了五日，亦是拍攝以來時間最長的重頭戲，對他意義好重大，他表示：「這場戲足足要拍五日，我拍第一日後仔仔要出世，第二日便趕去送太太去產房，大家會拍沒有我的戲份先！」提到與劉穎鏇一對受觀眾歡迎，山聰表示沒想到觀眾會喜歡，今次由歡喜冤家再到甜蜜令到大家開心，他感謝監製安排「最強Body女神」作為他的拍檔，問到可有機會CP檔搵銀？劉穎鏇笑言：「想呀！我要賺錢交租。」山聰也希望為兒子多賺學費。同場的劉佩玥表示自己也未睇過大結局，對於觀眾齊估她會否再現身？她笑說：「我唔講得，怕講了監製就會剪走我！」