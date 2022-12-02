韋哥打人後首亮相紅地氈

金像影帝韋史密夫出席電影《解我枷鎖》洛杉磯首映禮，是他於今年3月在奧斯卡頒獎禮掌摑諧星基斯洛克後，首度出席大型公開活動，他心情靚爆，花了很長時間跟其他演員影相及聊天，他踏上紅地氈就問傳媒：「這是甚麼一回事？」韋哥太太珍達娉琦、子女積登、Trey及Willow都有撐場。韋哥日前受訪重提打人事件，「我可以理解，如果有人還沒準備好看我的新電影，我絕對會尊重這一點。」



電影影評已出爐，有指韋哥有望再問鼎奧斯卡，但電影網站Hollywood Reporter反指《解》片是狹隘的黑奴片。韋哥就算有奧斯卡提名，但未來10年都不能參加奧斯卡舉辦的活動。