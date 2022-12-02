Lokman孖AK到溫哥華揀蟀 半百粉絲送機無騷擾拍攝

■AK貼相指已到達當地，見路面開始有積雪。

MIRROR正、副隊長Lokman（楊樂文）和AK（江𤒹生）前晚接近10時現身香港機場，連同工作人員一行十人出發到溫哥華拍攝《全民造星V》，有半百鏡粉聞風而至。Lokman和AK先在辦理登機櫃位拍攝出發前花絮，在場興奮尖叫的鏡粉在開機拍攝一刻隨即乖乖收聲，不影響偶像拍攝，二人在鏡頭前作出雀躍表情，表達了久違多時終於可以再飛的興奮。當二人步往入閘登機，在禁區前要除低口罩讓機場人員確認身份，AK先入閘，Lokman緊隨其後。當記者提到劇集《繩角》好感人，Lokman表示希望趕及重溫前晚一集。昨日下午AK在IG限時動態貼相，向粉絲報告已經平安抵達。據知當地粉絲亦有到場接機，更送上花及禮物。