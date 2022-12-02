龔慈恩讚祥哥是最佳對手 朱晨麗平常心角逐獎項

■左起：蔣祖曼、龔慈恩及朱敏瀚等為台慶劇《輕·功》宣傳。

朱晨麗、龔慈恩、蔣祖曼及朱敏瀚等為台慶劇《輕·功》宣傳，男主角黎耀祥身在杭州，透過網上連線撐場。現場朱晨麗、蔣祖曼、楊卓娜及歐瑞偉等透過空中絲帶示範瑜伽及飛翔姿勢。龔慈恩指祥哥是近年最佳對手，由於他經驗豐富，好照顧演員及工作人員，令身邊人好舒服。對於女兒林愷鈴在ViuTV劇集《繩角》表現被讚，她說有收看，有好迴響當然開心，希望女兒自己體驗角色。朱晨麗對《輕·功》角逐台慶獎項比較蝕底表示，檔期及提名由公司安排，年年都有劇集未播就有提名，放邊個位不會影響心情，會努力發掘演戲的另一面。