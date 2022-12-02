入行23年唔強求拎視帝只想攞影帝 黃宗澤最驚女友黐身：小鳥依人真係唔得

■2016年，Bosco公開跟日本模特兒Jun拍拖後，一直未有新戀情出現。

■今年4月，Bosco被指跟新歡「翻版李施嬅」食晚飯，他澄清只是朋友關係。

■Bosco解釋當晚除了「翻版李施嬅」，仲有一男一女友人一齊開餐。

■Bosco笑指媽咪比他更忙於應酬，所以完全沒有催他結婚。

■放假日子Bosco完全唔會悶，跟朋友或愛犬出海玩，已好開心。

■Bosco演的法證人員「余星柏」好古怪，辦案時唔去案發現場，反而半夜單拖去。

■2019年，Bosco拍《飛虎之雷霆極戰》傷腳後，令頸椎都出現問題。

■冇攞過視帝的Bosco，曾跟佘詩曼齊奪得「2014年中國內地最受歡迎TVB劇男、女藝人」。

■Bosco有計劃做電影導演，題材離不開最擅長拍的警匪片。

黃宗澤（Bosco）首度加入「法證」系列，主演台慶劇《法證先鋒V》，他好鍾意劇中的古怪法證人員角色，令觀眾好有新鮮感，不過講到爭視帝就完全唔期待，唯獨對攞影帝流晒口水。本月13日便42歲，曾被航拍機擊中受輕傷的他承認年紀唔輕，現在拍動作戲會更「錫身」。舊愛胡杏兒已是三子之母，單親家庭長大的Bosco直言冇成家立室概念，更怕女友太黐身，寧願約朋友去玩，所以完全唔心急搵另一半。採訪：杜杜攝影：朱偉彥髮型：Kelfung@HH Salon.nail化妝：Cyrus Lee 場地：OystermineBosco首度參與《法證》系列，他承認最初有壓力，怕毀了這個經典，但睇完劇本發覺好有新鮮感，因演的「余星柏」同以往的法證人員好唔同，勝在夠古怪亦跟他性格有好大反差，「成日睇開嗰啲戴住黑超行去事發地點，跟住攞個箱出嚟做嘢，我呢個有時自己唔去，叫人去做O添呀！」講到繼2018年《飛虎之潛行極戰》再跟王敏奕合作，Bosco竟搞笑話：「我覺得有『保護家嫂機制』，我哋完全冇親熱戲囉！哈哈！」他解釋純屬講笑，因兩人劇中關係非一般，「首先係女追男，同埋一個咁怪嘅人，點會接受得到一個傻大姐咁嘅女警嚟追佢吖！」攞唔到視帝認命《法證V》作為台慶劇，得獎機會自然被睇高一線，不過入行23年的Bosco卻對獎項睇得好淡，「我從來都冇諗獎，唔關我事啦！我哋做演員、藝人，就係提供娛樂、歡樂畀觀眾，觀眾覺得正喎，好睇已經夠。」不過他一直都在海外頒獎禮奪獎，今年4月時便憑劇集《非凡三俠》在《紐約電影電視節》奪得「最佳男主角」優異獎，相反他跟TVB的視帝獎總是擦身而過，會否有遺憾？他表現輕鬆：「無緣，認命啦！哈哈！時也，命也，有獎攞當然開心，始終係個鼓勵，但係咪好強求一個獎，真係冇，視唔視帝對我嚟講又唔重要。」不過對於影帝，他卻直認好恨攞，「影帝梗係啦！呢個係香港最崇高嘅金像獎，如果呢個都攞到，就真係冇嘢好講！呢個真係恨，但係都好被動，一個演員要等一個機會、一個好劇本，令到你有機會入到圍，都已經被動！」周身傷患好錫身出名拍戲搏命，因而經常受傷的Bosco，早前拍電影《無間一戰》時，與拍檔林子善被航拍機擊中，幸有驚無險，但他重提這事仍猶有餘悸，「嗰場講子善中咗槍，我跪喺地抱住佢，第一take冇事，但第二take聽到啲怪聲，我同子善都知瀨嘢，望上去有盞頂燈加上夜晚睇唔到架機喺邊，聽聲係撞緊落嚟，我咪即刻攬埋子善，兩個人個頭黐埋一齊，真係中我個頭，好彩個機葉冇打中，只係打中手指。」經歷多次受傷的他，自言年紀唔輕，所以近年已學識「錫身」，「以前拍動作戲，睇一次排一次就嚟，但o依家點都會要求試一次畀我睇先，唔係以前廿幾歲，o依家傷咗復元時間要長啲，我上次隻腳抖得12日就開工，我仲記得拍完去東京，死都要行好佢，行咗幾日隻腳又真係唔痛喎！點知隔兩日飛返香港，執行李去機場，條頸有少少唔舒服，諗住係瞓捩頸，點知落機時隻手痹痹哋再睇醫生，原來頸椎有少少移位，整傷咗神經線，跟住又要抖半年，原來隻腳傷咗影響，同埋有啲舊患積咗落嚟唔知。」冇朋友敢一齊食飯早前Bosco被拍到跟「翻版李施嬅」，到他經營的餐廳食晚飯而被指有新歡，他就解釋開工食飯盒多，難得放假就會約朋友去玩兼食好嘢，「嗰個梗係唔係啦！唔好成日屈我啲friend啦！你哋成日屈到新識朋友都唔敢一齊食飯。」他更愈講愈勞氣，「嗰時四人限聚，淨係cut我哋兩個，對面有個男仔同埋TVB幕後人員又唔話佢，有冇搞錯？！」雖然就快42歲，但他坦承對成家沒概念，「阿媽覺得冇咁需要先啦！二來唔知係咪自己細個單親，唔會好憧憬阿爸拖住個女，阿媽拖住個仔湊夠個好字，煮飯行公園去旅行，我真係完全冇呢個picture。（最多都係搵個伴？）都可以咁講，真係覺得有就有冇就冇囉！」冇女陪的他，就算放假亦不愁寂寞，「約朋友出海，一係食飯，一係買餸煮飯，不知幾爽，我又唔鍾意人黐身。」他承認揀女友首要夠獨立，「我咁多嘢做，又成日周圍飛開工，唔獨立就死得，小鳥依人唔得啦！我cannot，千祈唔好，呢個係先決條件，其他嘢再講。」