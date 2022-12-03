林青霞率先欣賞張叔平傑作

以為到了日本旅行可以不戴口罩了，結果，人家還是規定要戴的。日本的規定是在室內要戴口罩，室外如果不戴口罩的話，人與人之間要保持二米的距離。這一點是很難做到的，尤其是在人流稠密的城市街道上，根本做不到。所...

2022-12-03