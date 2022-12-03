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林青霞率先欣賞張叔平傑作

2022-12-03 列印
■青霞與張叔平相識逾42年。
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第二屆K11 MUSEA年度高級時裝展，以「The Love of Couture：Artisanship in Fashion Beyond Time」為主題，邀香港殿堂級美術指導張叔平擔當展覽設計總監，他又特別邀請相識42年摯友林青霞率先欣賞。兩人從1980年於美國加州拍《愛殺》時認識，漸成摯友，青霞演出的《東邪西毒》、《重慶森林》等經典電影造型都是出自張叔平之手，連家中裝修和她出版的三本書也是由他設計。
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