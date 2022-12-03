林敏驄戲言志偉人間蒸發 視帝大熱竟無收TVB通知

■郭柏妍與「Daddy」林敏驄唱歌，擔心會失禮對方。

林敏驄和《下流上車族》劇中囡囡郭柏妍，以及文凱婷、何晉樂、鄧志堅、關曜儁一起綵排《歡樂滿東華2022》表演項目。視帝大熱林敏驄被問到可會順道拉票，他竟反問：「咩頒獎禮呀，無人通知我，坐低等嗌名？我都係睇報紙先知，我要知遊戲規則先，踢世界盃都要知有冇越位、有冇得換人啦！我問細嘅答唔到，大嘅又擰歪面。（問最大的曾志偉？）人間蒸發埋呀！」對於好多視帝候選人視阿驄為勁敵，他笑說：「勁咩敵？我拎到民選視帝已好開心，觀眾睇到唔知邊場戲，就話直接頒個獎畀我，我都好開心啦！（通知你參加會不會到場？）隨傳隨到呀？到時先諗。」問入圍多個獎項的郭柏妍可會想拎獎？她表示想得最佳劇集，更問阿驄可會到場出席，阿驄聞言說：「你代我攞得啦！你攞飽佢！」