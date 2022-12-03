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姜濤媽媽被粉絲「綁架」投票

2022-12-03 列印
■姜濤在網上轉發媽媽學投票的照片。
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商台明年1月1日舉行的叱咤頒獎禮，其中「我最喜愛的男歌手」五強之一的姜濤目前正為腳傷休養，他的粉絲姜糖特別為偶像在銅鑼灣擺街站拉票，竟遇上「奶奶」姜濤媽媽，一問之下發覺「奶奶」根本唔識投票，於是在場姜糖立即教她投票，事後更將照片放上網。

而姜濤期後在社交網轉發照片並留言：「這有點好笑，綁架我媽投票！哈哈。我都沒有告訴她投票的事。謝謝你們哦！」
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