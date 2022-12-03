■嘉魔娜在第三集翻生。

■另一超級英雄Adam Warlock終於亮相。

Marvel新片《銀河守護隊3》昨日在巴西動漫節公開首段前導預告，「星爵」基斯柏特仍未走出失去由素兒莎丹娜飾演愛人嘉魔娜的陰影，但他仍要繼續率領螳螂女、Drax、Nebula、樹人Groot等保衞宇宙。同時預告又公開浣熊Rocket的悲傷過去，並與水獺重逢。但在《復仇者聯盟：終局之戰》中死去的嘉魔娜「復活」，再次與銀河守護隊守護宇宙。早在第一集以「繭」登場，第二集則在片尾畫面閃現一秒，第三集終於讓另一超級英雄Adam Warlock（Will Poulter飾）正式登場，奸角就有由Chukwudi Iwuji飾演的基因專家The High Evolutionary，以及他創造出來和動物結合的一群New Men亦登場。