暫忘痛失第二胎 一家三口樂園慶生 41歲莊韻澄想大仔有伴兩年內再生

濕水BB■波子跑住笑，係咁放電，玩到成身濕晒。

親子時間■一家三口到主題樂園親子樂。

偉大爸爸■波子爸充當攝影師，為母子留影。

好戲後頭■一家三口留到夜晚睇埋最吸引嘅煙花。

人見人愛■波子眼大大好精靈，真係人見人愛。

紀念掌印■告別儀式後留下B女的天使腳印做紀念。

人生色彩■波子出生令莊韻澄及老公人生添上色彩。

網民勁讚■莊韻澄日前晒老公操刀嘅水着相，獲網民大讚索到流鼻血。

新戲大收■莊韻澄有份演出的《正義迴廊》，票房衝破3,100萬港元。

公開集氣■今年6月公開BB超聲波圖集氣，希望BB能夠順利出世。

治療良方■手術後返家休養，兒子係最佳治療良方。

面容憔悴■莊韻澄做完引產手術後，面容憔悴。

莊韻澄（原名莊端兒）經歷過感情創傷，直至兩年前搵到愛錫她的經理人呂成忠（Joe）奉子閃婚，並以39歲高齡誕下兒子呂崇滈（波子），為怕囝囝大個孤伶伶冇至親依傍，即使年過40歲都決心追B，無奈第二胎患上罕有的巴陶氏症，要在20周前終止懷孕。痛失第二胎B女4個月，莊韻澄由有喜到被迫引產，身心承受極大痛苦，但作為廿四孝媽咪，深吸呼一口氣後，決定兩年內再圓做媽媽夢。採訪：方騫平攝影：羅安強 場地：迪士尼早前莊韻澄41歲生日，兩公婆帶埋寶貝仔同遊主題公園，老公充當攝影師，拍低一家三口溫馨時刻，1歲8個月的波子不停放電，係咁笑，開心到爆。原來之前受疫情影響，波子好少出街，去玩更加唔使諗，今次是首次去主題公園，難怪表現咁狂野，莊韻澄更爆兒子最愛撩姐姐！希望公開超聲波圖集氣提到生日願望，莊韻澄希望再成功造人，不過，坦言心情處於矛盾之中，因為痛失第二胎的陰影未過，即使再有都會好擔心，但年紀愈大愈難懷孕，連醫生都建議她快啲追，希望呢兩年內成事，最想追個龍B。重提今年5月痛失第二胎，莊韻澄形容係不能磨滅的人生最痛，仲自揭明知BB有機會有事，但6月時仍公開BB超聲波圖，因為唔想太負面，希望收到多啲祝福等BB可以順利出世，「懷孕3個月第一次驗血，報告已顯示係高風險，醫生提出放棄，當時我無法相信，堅持要等埋抽羊水化驗，最終仍然事與願違。」最慘仲要接受引產手術：「引產好似經歷咗一次完整生產過程，要塞藥催生，有宮縮、有陣痛，唯一唔會畀老公陪住，全程都喺病牀上進行，包括『開細』，所以陣痛時身心都承受住極大痛苦，藥物副作用令我發燒發冷，喺病牀上喊爆，痛不欲生，好彩BB好錫我，當塞到第二粒已經成功引產，只係半個鐘頭完成。」引產前同「妹妹」傾天光完成引產手術後，醫院安排兩公婆跟胎兒作最後道別，「當時胎兒已17周大，已成形，見佢鼻高高，下巴尖尖好似我，我同佢講『原諒我』！放心我哋會再聚！你去一個好啲嘅地方吧，唉！唔識講，其實做引產手術前一晚我都瞓唔着，成晚喺屋企行嚟行去同佢『傾』天光，真係好內疚，佢反而好乖，從冇令我身體不適。」經歷幾個月漫長煎熬，除有老公陪伴外，波子都係心靈治療良方。莊韻澄堅持會用自身經歷幫助同路人：「事情都過咗去，都要生活㗎，未來會試多一次自然懷孕，畀多一次機會自己。」