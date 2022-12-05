■周吉佩15年來在工作上浮浮沉沉。

■李泇霖在節目中激動爆喊。

■一眾評判對各參賽者的表現十分欣賞。

就算沒留意世界盃的讀者，相信其社交媒體，近日都會被日本足球隊洗版。日本隊在分組賽先後反勝兩支傳統勁旅德國及西班牙，在「死亡之組」以首名出線。兩位球隊主力三笘薰與田中碧，原來兒時讀同一間小學，更不約而同在畢業紀念冊上寫下要做日本國腳的夢想。然而，就算有夢想，都並非一定能實現。世上有道最高最硬的牆，比德國的銅牆鐵壁、西班牙的搓傳滲透更難衝破，那叫做現實。在三笘薰與田中碧成功之前，有幾多天才足球小將礙於生活，要被迫中途放棄？精選100把「好聲音」唱歌就同踢足球一樣，擁有天賦者恆河沙數，能成為歌星卻萬中無一，縱有夢想、縱努力過，最終只會被無情的現實摧毀與磨滅。然後轉眼間，已經人到中年，想追夢也苦無途徑。常說，機會是留給有準備的人，但準備再好，首先都要有機會。無線最近推出的全新綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，筆者認為不止是賣gimmick，而是真正關顧到一班人到中年、但心中仍有團火的歌唱者，一個重拾舊夢的補償機會。畢竟，每個人都deserve有second chance。節目招募已取得空前成功，吸引超過三千人報名面試，當然有渾水摸魚博出位，但勇敢追夢的也不少。經一輪篩選，無線找到100把「好聲音」，每位都有屬於他們的故事：如有礙於身形與外表，經常覺得自己是「U」的李泇霖；有15年前出道但遇上公司倒閉而被迫轉行的周吉佩；有因一宗交通意外而變成四肢傷殘的生命鬥士柳冕；有因生意失敗變成一無所有的陳敬賢等等。他們背後的勵志故事，甚至比起歌唱表演更引人入勝。首播收視高開20.2點《中年好聲音》上周播出首集，便錄得最高收視20.2點，吸引逾131萬觀眾捧場，證明有水準的節目是會得到觀眾垂青。雖然同樣是歌唱比賽節目，但筆者認為《中年好聲音》比起《聲夢傳奇》更有看頭。年輕人追夢本就是天經地義，亦有本錢、青春去燃燒；但中年人受生活掣肘，能夠拋開一切，不理別人閒言閒語，鼓起勇氣重新追夢，卻是更難能可貴。謹此祝願一班中年好歌手，在人生的下半場上找到真正屬於自己的舞台。作者：劉星予