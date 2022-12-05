■黎耀祥的演技可謂登峰造極。

■一班綠葉令劇集更有色彩。

■朱敏瀚表示今次再同祥哥合作，關係變close。

■蔣祖曼與朱敏瀚飾演姐弟。

■王綺琴飾演的前道具師有着沉重的過去。

■韋家雄飾演的前副導演性格鮮明。

由黃偉聲監製、龍文康任編審的新劇《輕．功》，將緊接台慶劇《超能使者》，今晚開始逢星期一至五晚九點半在翡翠台播出，演員陣容包括黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚等。劇集《輕．功》除了有好戲之人黎耀祥及龔慈恩助陣外，劇中飾演他們子女的蔣祖曼、朱敏瀚同樣值得關注。37歲的蔣祖曼在《鐵探》、《使徒行者》及《逆天奇案》的演出大獲好評，今次首度升呢做女一，演出令人期待。蔣祖曼飾演的洪翊嵐是一位女強人，做事果斷能幹，同時亦是一位「控制狂」，雖然她不時與老竇洪十一（黎耀祥飾）頂撞，但其實內心十分關心爸爸。蔣祖曼表示：「咁多年冇演過小品劇，終於可以試啲未做過嘅角色同戲種。」祖曼又稱很榮幸可以跟視帝祥哥合作，她說：「我成日趁佢拍攝時睇mon偷師，好多場戲都睇到我哋眼濕濕，真係演得好好。」朱仔同祥哥關係變Close至於現年30歲的朱敏瀚（朱仔）近年演技大躍進，今次是他繼《拳王》後再與祥哥結父子緣，他受訪時說：「好開心可以再同佢合作，上次佢個角色比較有權勢，有一種距離感，今次就係一個正常家庭，關係close好多，感情戲同交流都多啲，有一排開工好似返咗屋企咁，拍得好輕鬆自在。」此外，劇中一班舊同事兼街坊同樣值得注意，分別是前服裝師李世舫（鄭子誠飾）、前道具師方芯（王綺琴飾）、茶水姐姐姚寶螢（寶珮如飾）、前副導演鍾志威（韋家雄飾）及前編劇吳錦賢（歐瑞偉飾），眾人角色性格鮮明，然而每人背後其實都有着沉重的過去……另值得留意的是，《輕．功》會延續同樣由黃偉聲監製、龍文康任編審的《牛下女高音》精神，劇中重現不少經典金曲翻唱版，包括《深愛着你》、《一生何求》、《現代愛情故事》等，絕對能勾起觀眾的集體回憶。