32A微乳前亞姐慘變「賣剩蔗」 ﻿范莎莎自覺冇身材 ﻿﻿主力做主持﻿

■四男四女參與無線節目《CP訓練營》大玩男女配，范莎莎卻慘變「賣剩蔗」。

■范莎莎鍾意運動型男仔，《CP訓練營》中185cm男神李爾晨最合眼緣。

■可惜李爾晨揀咗33C伍倩彤，令范莎莎好失落。

■范莎莎自問口才比身材更了得。

■已回復自由身的范莎莎，可以周圍試吓綜藝節目。

■范莎莎也曾參加ViuTV《口罩小姐》，最後被淘汰。

■之前參與《新時代奮鬥者》，同24位學員齊齊受訓。

今年9月，亞洲電視控股子公司亞洲電視數碼媒體清盤，2019年亞姐季軍兼「最上鏡小姐」范莎莎（Zaza）回復自由身，現時主力主持《港台體壇123》，之前她參與無線節目《CP訓練營》大玩男女配，不過，節目中卻慘變「賣剩蔗」，因此自嘲由Zaza改為「Sad Sad」，但她強調自信心冇被擊倒。採訪：方騫平場地：灣仔萬麗海景酒店泳池范莎莎細細粒，三圍32A、25、36，僅得A cup的她坦言對身材缺乏自信，好彩o依家主力做主持，唔使晒身材，最多着熱褲露腿亮相：「圈中大把好身材嘅靚女，要睇身材唔使睇我啦！」Zaza唔行偶像派路線，向主持方面發展，冇偶包更適合她的性格。參與綜藝節目多發揮范莎莎曾經選過《香港小姐》、《亞洲小姐》、ViuTV《口罩小姐》，甚至參加過J2節目《CP訓練營》、港台《新時代奮鬥者》，她強調自己有太多野心及上進心，想多參與綜藝節目有更多發揮，又想嘗試唱歌：「最可惜我把聲唔啱唱歌，好彩對跳舞、主持都有興趣。」提到跟伍倩彤（Gillian）、葉靖儀、洪靄茵（Eileen）參加真人騷《CP訓練營》，她形容對手高質，身材好又白淨，所以節目中冇男仔揀她都有啲失落，「而且我較為專一，我只係鍾意嗰個185cm男神李爾晨（Kyle），但佢最後揀咗Gillian，我係有唔開心嘅，但除咗佢，我冇動力揀其他男仔，佢係我鍾意嘅運動型。」