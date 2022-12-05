■被反手扣住演出，蔡潔覺得動作不雅，有啲怕醜。

■因為遷就鏡位，導演臨時要求她露背演出。

■蔡潔同Bosco喺屋酒居談案情戲，加入生活化元素變得更貼地。

■蔡潔處女作《香港仔》中全裸肉搏曾志偉，當年24歲的她相當大膽。

■蔡潔喺《法證5》中，有專人為她設計最合適造型。

■李佳芯喺腦退化短片《伴》中造型，同蔡潔撞樣。

蔡潔於TVB台慶劇《法證先鋒5》跟黃宗澤(Bosco)、袁偉豪係「鐵三角」，入行8年首做女一，她形容有夢想成真感覺，尤其在對手Bosco身上獲益良多。重提當年在處女電影《香港仔》中跟「老爺」曾志偉有激烈牀上肉搏戲，她斬釘截鐵話唔會後悔，反而嘉許自己勇於嘗試，「睇返都覺得幾爆㗎」！採訪：方騫平 攝影：羅安強 髮型：Terrence Chan 化妝：Kineks Ho蔡潔係《法證》系列迷，最鍾意由黎耀祥、張可頤及胡定欣主演的《法證3》，所以今次成為《法證5》主角既驚且喜，亦從Bosco身上學到嘢，「好似我哋喺居酒屋吹水嗰場戲，佢就加入咗啲生活元素，用魚生比喻屍體嚟講案情，咁就唔會咁沉悶。」另外，造型師特地為蔡潔設計合適妝容及髮型，連網民都大讚她有氣質。被指跟李佳芯（Ali）撞樣，兩人連發展路向都相似，蔡潔強調唔會取代到Ali：「每個人都獨一無二，我都有睇佢啲嘢。」大露背演出唔錫身提到最難忘場口，蔡潔表示中段時跟關楚耀有段畸型感情線，阿關用手銬扣住她雙手，並將她「剝光豬」放上解剖枱，用刀仔傷害她，所以她要由頭喊到尾，好有難度。最後她更遷就鏡位大露背演出，感覺好赤祼，而且全日要反手對住大家，好似唔太雅觀，覺得有啲怕醜及唔好意思。回顧2014年她的電影處女作《香港仔》中，已大膽全裸肉搏曾志偉，問到o依家上咗位，會否比前錫身？她即否認道：「冇上位呀？我打工㗎！其實9年前由澳洲返港好想入行，有機會就試，件事冇乜咁特別，但發覺原來觀眾有唔同嘅睇法，o依家當然明白觀眾用乜眼光去睇嗰件事啦，但我反而覺得自己好勇敢，勇於嘗試，就算睇返都覺得幾爆㗎，咪勁囉！哈……真係要嘉許返畀自己，不過，唔會後悔，由頭選擇我會揀再早啲入行，等自己冇咁易捱殘。」