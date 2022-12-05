炎明熹獲胡鴻鈞讚進步神速感震驚

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等出席音樂會，Gigi獻唱新歌《好想約你》及與胡鴻鈞合唱《愛是帶種缺陷的美》。Gigi表示首次獻唱新歌有點緊張，但看到朋友fans坐在台下支持，令她覺得很放心，提到胡鴻鈞在演出後大讚她進步神速，Gigi覺得非常震驚，她指雖然曾在《聲生不息》遇過對方，但當時沒太多交流：「今次再見番，有七日不見如隔一周嘅感覺，所以我哋啱啱都話『我哋10年冇見喇！』」Gigi又大讚胡鴻鈞給她的感覺就如「暖男」一樣，亦期望日後能再跟對方合作。