《喬峰傳》改策略放棄院線變「網大」 甄子丹：隨時全球最多人睇

■《喬峰傳》傳有2.2億製作費，令人期待。

■甄子丹執導及主演的新片《喬峰傳》，將會變為「網大」。

■甘比（中）攜女兒劉秀樺（左）出席、與何超欣齊齊合影。

■邱淑貞女兒沈月被喻為最索星二代。

■劉嘉玲稍後會開一個簡單的聖誕派對，與友共聚。

■馮德倫依然好靚仔。

■鄭秀文一身型格打扮，令人眼前一亮。

甄子丹與太太汪詩詩前晚現身尖沙咀海旁時裝藝術慶典，有報道指子丹執導及主演的新片《喬峰傳》放棄大銀幕賀歲片檔期，改為「網大」（網上播出），子丹坦言電影公司有自己排期的策略，「我們在創作人的立場最緊要將電影拍得最好，愈多人睇愈好，如果是過年檔期上映，隨時是全世界最多人睇的一套作品，這樣分享作品未必不是一件好事。」前晚尖沙咀海旁星光熠熠，除了甄子丹夫婦外，劉嘉玲、鄭秀文、馬黎珈而（黎姿）、甘比與長女、何超欣、沈月及馮德倫等齊齊出席K11 NIGHT時裝藝術慶典。對於主演新片《喬峰傳》由賀歲片院線檔期改為「網大」播放，子丹表示電影公司一直有這計劃，全世界看電影的文化不同，有好多網上平台可選擇，內地亦有三大平台，觀眾有眼福，電影公司有自己的排期策略、已計好數。至於是否「網大」回報更高？子丹笑言：「我們在創作人的立場最緊要將電影拍得最好，愈多人睇愈好，如果是過年檔期上映，隨時是全世界最多人睇的一套作品，這樣分享作品未必不是一件好事！（是否有2.2億製作費？）不是，我不是徐克、陳凱歌或張藝謀，沒有那麼多錢給我拍，時間緊迫，第一屆影后惠英紅及本屆影后劉雅瑟與整個金像班底都很信任我，但並非製作費少一些就拍不到好戲，是用心、誠意及創作力！」劉嘉玲不怕拍劇辛苦子丹大讚整個班底都盡力做到最好，但時間緊迫，仍有大量後期CG特技要製作，他透露：「我手機有九個群組，早上五時起牀就要在不同群組溝通、開會及發命令，真的忙到爆燈！」又坦言壓力很大，因《天龍八部》是家喻戶曉的金庸作品，加上不是電視劇，要用兩小時去講故事，「大家心目中都有一把尺，希望不會令金庸迷太失望，又可以有金庸人物和世界，又能給全世界觀眾感受到武俠片的震撼！」此外，劉嘉玲以一身高貴打扮亮相，早前她出席陳可辛60大壽派對，笑言見到的朋友比頒獎禮上更多，大讚陳可辛人緣很好。至於陳可辛開設劇集製作公司，可會合作拍劇？嘉玲笑言：「我未退休一定有機會，（不怕拍劇辛苦？）不怕，有甚麼不辛苦？（偉仔也說會拍劇？）他會拍網絡劇集，比我多很多選擇，真是羨慕不來，現在他已到無限可能的階段。」Sammi自覺演戲開竅鄭秀文（Sammi）則以開胸黑恤衫配喱士胸圍現身，她腳踏10寸高鞋笑指視野很開揚，更坦言是反傳統穿男裝出席，被問應該不需戴bra？她笑言：「我要剛中帶柔，始終要有一點東西！」講到早前為張艾嘉慶祝奪得金馬影后，Sammi坦言與張姐合作過一次後，對做戲有很不一樣的體會：「我決定從今以後演戲不需要給自己太多壓力，抱着自然心態去做，不是每次都要尋求突破及大進步，新片《流水落花》的演出，我覺得自己突然開竅，有進步觀眾自然看到。」