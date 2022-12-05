黎姿自爆 睇戲會代入角色

蔡卓妍看完伊健的紅館騷後表示，自己很想演黎姿當年在電影《古惑仔》中的角色「細細粒」；黎姿聞言大感開心，並表示可以拍到那麼好的角色及劇本，自己十分幸運。
問她現在會否仍有戲癮？黎姿透露有時看電影也會想，自己演那個角色應該怎去演，但現實中卻覺得兼顧不到，因為拍一套戲要花很多時間和心血，所以只能幻想代入角色。追問她若日後孩子們長大了可會復出？黎姿笑說：「那我便要演婆婆，還有一班孫兒，我不會介意，因為演戲無止境，可以做到80、90歲。」
國際油價高企，駕駛者轉用電動車成風。運輸署資料顯示，截至今年九月，電動車登記數字比去年同期大增六成。有用家指，改揸電動車每月慳回數千元燃料費，由於需求大，推動二手車行亦熱賣二手電動車，今年以來售出比例...
2022-12-05
神舟十四號昨日上午十一時零一分，成功與中國太空站組合體分離，昨晚返回位於巴丹吉林沙漠的東風著陸場，於八時左右順利降落在著陸場。中國載人航天工程辦公室宣佈，神舟十四號載人飛行任務取得圓滿成功。逗留太空1...
2022-12-05
八十二歲的巴西球王比利積極與癌病對抗，他昨透過社交平台向全球球迷報平安，指自己仍然堅強和抱有希望，將照常接受結腸癌的治療。巴西傳媒周六報道指比利的健康情況惡化，已送入臨終病房。比利因此在社交平台發表聲...
2022-12-05
大埔黃魚灘是低密度住宅集中地之一，環境清幽，舒適怡人。今日參觀此地段上淺月灣1期洋房，實用面積3010方呎，採5房1套間隔，單是巨廳樓底高約18呎已甚有氣派，洋房座北向南，可享海景及內園泳池美景。恒基...
2022-12-03
美國上周公佈11月非農數據較預期強勁，但市場普遍預料仍不足以改變聯儲局本月放緩加息步伐，上周五美匯指數先升後回軟，美股杜指反覆高收34點。反映中概股走勢的金龍中國指數大升5.4%，恒指夜期亦收報191...
2022-12-05
日本在今屆卡塔爾世界盃靠三笘薰和田中碧等新生代猛將，以快速反擊、瘋狂迫搶和不朽鬥志先後反勝德國和西班牙，昂首晉級十六強，但今晚在南部球場對克羅地亞勢難再進一步。克軍兩位中場大師莫迪歷及高華錫擅長四両撥...
2022-12-05
甄子丹與太太汪詩詩前晚現身尖沙咀海旁時裝藝術慶典，有報道指子丹執導及主演的新片《喬峰傳》放棄大銀幕賀歲片檔期，改為「網大」（網上播出），子丹坦言電影公司有自己排期的策略，「我們在創作人的立場最緊要將電...
2022-12-05
卡塔爾世界盃三十二支隊伍經過激烈分組賽後，十六強誕生，進入緊張刺激的淘汰賽。其中日本和南韓晉級，令全球球迷刮目相看，也得到不少香港球迷支持，期望亞洲球隊開創先河，在世界盃創出驕人成績。從日韓兩隊昂然進...
2022-12-05
昨日沙田舉行六泥四草賽事，唯一錦標的半島金禧挑戰盃由賀廄「合衷共濟」爆出十九倍W。至於容天鵬憑「跑得寶寶」、「冰雪奇遇」和「盈嵐」中三元，並且成為練馬師王；而後駒鞍上人潘頓另贏伍廄「鹿鼎記」和何廄「縱...
2022-12-05