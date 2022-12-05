黎姿自爆 睇戲會代入角色

■黎姿與伊健在《古惑仔》的角色，深入民心。

馬黎珈而（黎姿）前晚盛裝出席K11 NIGHT時裝藝術慶典，她透露早前因為做運動跌倒受傷，所以沒有到紅館睇好拍檔鄭伊健的演唱會。蔡卓妍看完伊健的紅館騷後表示，自己很想演黎姿當年在電影《古惑仔》中的角色「細細粒」；黎姿聞言大感開心，並表示可以拍到那麼好的角色及劇本，自己十分幸運。問她現在會否仍有戲癮？黎姿透露有時看電影也會想，自己演那個角色應該怎去演，但現實中卻覺得兼顧不到，因為拍一套戲要花很多時間和心血，所以只能幻想代入角色。追問她若日後孩子們長大了可會復出？黎姿笑說：「那我便要演婆婆，還有一班孫兒，我不會介意，因為演戲無止境，可以做到80、90歲。」