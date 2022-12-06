孖緋聞男友行紅地氈 橋本環奈扮同中川唔熟

■《黑夜遊行》在東京舉行首映禮。

日本女星橋本環奈10月底被踢爆與中川大志拍拖，前晚二人出席新作《黑夜遊行》的東京首映禮，並聯同導演福田雄一、戲中拍檔吉澤亮、玉木宏及兩隻馴鹿一齊行紅地氈。雖然席間二人一直扮唔熟，中川大志發言時，橋本環奈更刻意地不看他。不過當中川傻氣地說紅地氈很有蓬鬆感，還問是否很貴時，她就不禁被「緋聞男友」逗得大笑。二人更趁着與吉澤亮說笑時，乘機相視而笑，十分甜蜜。不過在談到喜不喜歡聖誕節時，環奈就頗刻意地說「獨居」的她喜歡在聖誕佈置家居，與愛犬共度佳節。之前被雜誌拍到頻頻到中川家中約會的她，似有意強調自己還是獨居，未到同居階段。