雖然席間二人一直扮唔熟，中川大志發言時，橋本環奈更刻意地不看他。不過當中川傻氣地說紅地氈很有蓬鬆感，還問是否很貴時，她就不禁被「緋聞男友」逗得大笑。二人更趁着與吉澤亮說笑時，乘機相視而笑，十分甜蜜。不過在談到喜不喜歡聖誕節時，環奈就頗刻意地說「獨居」的她喜歡在聖誕佈置家居，與愛犬共度佳節。之前被雜誌拍到頻頻到中川家中約會的她，似有意強調自己還是獨居，未到同居階段。
孖緋聞男友行紅地氈 橋本環奈扮同中川唔熟
雖然席間二人一直扮唔熟，中川大志發言時，橋本環奈更刻意地不看他。不過當中川傻氣地說紅地氈很有蓬鬆感，還問是否很貴時，她就不禁被「緋聞男友」逗得大笑。二人更趁着與吉澤亮說笑時，乘機相視而笑，十分甜蜜。不過在談到喜不喜歡聖誕節時，環奈就頗刻意地說「獨居」的她喜歡在聖誕佈置家居，與愛犬共度佳節。之前被雜誌拍到頻頻到中川家中約會的她，似有意強調自己還是獨居，未到同居階段。
將軍澳線服務受阻 返工返學市民「打蛇餅」 港鐵韓製車卡「甩拖」1500客行路軌
港鐵將軍澳線由康城開往北角方向列車，昨晨約八時半繁忙時間在駛近將軍澳站月台時，其中兩卡車廂接駁機件故障，列車制停並發出警報。約一千五百名乘客要由車頭緊急出口離開，沿路軌隧道行至將軍澳站月台，兩名女乘客...
2022-12-06
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水稻種子成功種育 神舟十四號帶回實驗樣品
中國太空站第三批科學實驗樣品，周日隨神舟十四號返回地球並已交付中科院，當中包括水稻和擬南芥的實驗樣品。水稻和擬南芥種子在中國太空站經歷一百二十天的培育生長，完成了從種子到種子的發育全過程，是國際間首次...
2022-12-06
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反制美韓展開軍事演習 北韓向東西部海域射130枚炮彈
美韓兩軍周一在兩韓邊境地區，展開為期兩日的實彈演練。北韓昨午發射約一百三十枚炮彈反制，炮彈落入兩韓劃設的海上緩衝區。南韓聯合參謀本部昨日傍晚表示，偵測到北韓於當地時間下午約三時開始，從江原道金剛郡一帶...
2022-12-06
- 辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
- 周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決
- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
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- 北韓向東部海域射彈道導彈
- G20中英峰會面談取消 導彈襲波蘭辛偉誠急處理
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- 傳會後將發聲明譴責俄羅斯 G20峰會印尼總統促停俄烏戰事
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ONE INNOVALE單日連環錄成交
近期新盤交投淡靜，恒基昨日亦連環沽貨。其中，粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna昨日連售出2伙，同系位於旺角利奧坊．壹隅昨日售出特色戶，3伙合計為發展商單日套現近1280萬。新盤ONE INN...
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港股飆842點創3月高 內房物管股續炒復常
港股昨日隨外圍高開546點，報19221點，最多曾升864點，報19539點，最終以接近全日最高位收市，收報19518點，升842點，創逾3個月高位，大市成交金額2229億元。市場憧憬內地繼續放寬防疫...
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瑞士隊長挑釁聖手 心戰制C朗
葡萄牙隊長C朗拿度在今屆卡塔爾世界盃表現平平，近日又被選為分組賽最差十一人之一，一項調查更顯示有七成葡國球迷不希望他在今晚十六強於魯賽爾球場對瑞士一仗正選披甲。此子自尊心極強，不想被看扁勢踢得更心急，...
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《百萬》演夫妻拍出好感情爆笑互寸 黃德斌眼中只有Jeffrey 娟姐勁呷醋
黃德斌和練美娟（娟姐）繼《大叔的愛》演Boss同秘書後，在新劇《百萬同居計劃》關係升級飾演蕭氏夫婦。娟姐興奮表示終於有個精壯男人做伴侶，又狂讚德斌是理想老公人選，以為德斌會回禮讚番佢，但男方竟然讚兩句...
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李一飄 - 須有憂患意識 強積金不能「躺平」｜社論
強積金（MPF）連蝕五個月後，打工仔終於聽到好消息，十一月份強積金總資產重回一萬億元以上心理關口，而所有類別投資均錄得正回報，成員平均帳戶賺兩萬多元，令全年累計虧損收窄至約三萬元。不過，打工仔不要被股...
2022-12-06
- 盧永雄 - 左又鬧 右又鬧｜巴士的點評
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容天鵬今季變身泥王 潘頓連贏三場封王 合衷共濟 爆冷捧半島金禧盃
昨日沙田舉行六泥四草賽事，唯一錦標的半島金禧挑戰盃由賀廄「合衷共濟」爆出十九倍W。至於容天鵬憑「跑得寶寶」、「冰雪奇遇」和「盈嵐」中三元，並且成為練馬師王；而後駒鞍上人潘頓另贏伍廄「鹿鼎記」和何廄「縱...
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