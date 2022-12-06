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唐詩詠黐實男友人惹拍拖疑雲

2022-12-06 列印
■詩詠翹住男主角，儼如女主人一樣。
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唐詩詠雖然早前宣佈離巢TVB，不過與昔日戰友仍然關係緊密，不時相約好友飯聚。

近日她與黃翠如、蕭正楠、陳自瑤、袁偉豪及張寶兒等見面吃飯，齊齊為同場一位男友人慶生，相片中無論大合照或分組合照，詩詠都坐正「男主角」旁邊，更翹住對方儼如女主人一樣，令網民好奇單身多時的詩詠是否有新戀情？據知「男主角」叫Mr.Ma，是大型商場市場部經理，經常籌辦活動，同不少藝人都相當熟絡，曾出席鄭俊弘、洪永城等婚禮。
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