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鄧麗欣義賣資助無障礙乘車

2022-12-06 列印
■鄧麗欣（左）借義賣活動，與輪椅人士傾談。
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鄧麗欣（Stephy）與區文詩早前出席衣服義賣活動，活動所有捐款資助「善臨無障礙乘車資助計劃」，為輪椅人士籌款，她笑說到場更一眼就認出自己捐出的衣服。

活動期間Stephy與罕病輪椅人士談及他們乘坐無障礙車輛負擔的問題，她希望今次這個義賣活動能夠幫到他們多一點，因外出不便，很多時看醫生又或做物理治療，都必須預訂無障礙車接送，長遠確是家人一種經濟壓力，希望義賣活動可幫到幾多就幾多！

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