鄧麗欣義賣資助無障礙乘車

鄧麗欣（Stephy）與區文詩早前出席衣服義賣活動，活動所有捐款資助「善臨無障礙乘車資助計劃」，為輪椅人士籌款，她笑說到場更一眼就認出自己捐出的衣服。



活動期間Stephy與罕病輪椅人士談及他們乘坐無障礙車輛負擔的問題，她希望今次這個義賣活動能夠幫到他們多一點，因外出不便，很多時看醫生又或做物理治療，都必須預訂無障礙車接送，長遠確是家人一種經濟壓力，希望義賣活動可幫到幾多就幾多！



